OpenAI Çalışanları Microsoft'a Geçmekle Tehdit Etti

Son zamanlarda yapay zeka robotu ChatGPT ile adından sıkça söz ettirmeyi başaran OpenAI'de işler tuhaflaşıyor. Kısa süre önce OpenAI CEO'su Sam Saltman görevinden alındı. Bunun üzerine şirket çalışanlarının tepkileri dikkat çekti. Bugün ise önemli bir detay daha ortaya çıktı. Haberlere göre OpenAI çalışanları istifa resti çekti.

OpenAI çalışanları, şirketi Microsoft'a geçmekle tehdit etti!

OpenAI, dünyanın en çok kullanılan yapay zeka sohbet robotu ChatGPT ile adından sıkça söz ettirdi. Bununla birlikte büyük bir başarı elde eden şirkette işler pek de yolunda gitmiyor. Geçtiğimiz günlerde OpenAI CEO'su Sam Saltman, görevinden alındı ve yerine Twitch'in eski CEO'su Emmett Shear geldi.

Altman'ın görevden ayrılmasıyla birlikte şirket, özellikle çalışanlarının tepkisine maruz kaldı. Son haberlerle birlikte OpenAI'nın 500'den fazla çalışanı büyük bir isyan içerisinde. Çalışanlar, Sam Altman'ın tekrar göreve gelmemesi durumunda topluca istifa edeceklerini ve Microsoft'a geçeceklerini duyurdu.

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Çalışanlar, bu görüşlerini yazmış oldukları bir mektupta ifade etti. "Eylemleriniz, OpenAI'ı denetleme yeteneğinizin olmadığını açıkça ortaya koydu. Misyonumuza ve çalışanlarımıza yeterlik, muhakeme yeteneği ve özen göstermeyen kişilerle veya onlarla çalışmayız. Aşağıda imzası bulunan bizler, OpenAI'den istifa etmeyi ve Sam Altman ve Greg Brockman tarafından yönetilen Microsoft'a katılmayı seçebiliriz."

Bunun yanı sıra mektupta Microsoft'un OpenAI çalışanlarına birer iş güvencesi verdiği de belirtiliyor. "Microsoft, katılmayı seçmemiz halinde yeni kuruluşta tüm OpenAI çalışanları için pozisyonlar bulduğuna dair bize güvence verdi. Mevcut yönetim kurulu üyelerinin tamamı istifa etmedikçe ve kurul Bret Taylor ve Will Hurd gibi iki yeni bağımsız yönetici atamadıkça ve Sam Altman ile Greg Brockman'ı yeniden göreve getirmedikçe bu adımı hemen atacağız."

Tüm bunların yanı sıra Altman yerine geçen Emmett Shear, birkaç gün düşündükten sonra görevi kabul ettiğini dile getirdi. Bununla birlikte ilk olarak şirketteki karışıklığı araştırmak için bağımsız bir araştırmacı getireceğini belirtti. Ardından ise OpenAI yönetim ve liderlik ekibini yeniden düzenleyecek.

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