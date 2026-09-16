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Open AI'ın patronu Altman: Yapay zekadan korkmak doğru ama dünya bize güvenmeli

Open AI'ın patronu Altman: Yapay zekadan korkmak doğru ama dünya bize güvenmeli
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Yapay zeka şirketi OpenAI'ın patronu Sam Altman "Dünya, doğru olanı yapacağımıza güvenmeli çünkü bu doğru olan şey ve biz bu işin boyutunun ve öneminin farkındayız" dedi.

Yapay zeka şirketi OpenAI'ın patronu Sam Altman " Dünya, doğru olanı yapacağımıza güvenmeli çünkü bu doğru olan şey ve biz bu işin boyutunun ve öneminin farkındayız" dedi. Altman, ticari baskılar ve yapay zeka hakimiyeti yarışı gibi ulusal düzeydeki baskılar nedeniyle şirketlerin doğru olanı yapmadığı yönündeki değerlendirmelere katılmadığını belirtti. Californiya'daki Moscone Center'da düzenlenen Salesforce Dreamforce konferansında, konuşan Altman "İşlerin nasıl ters gidebileceğini hayal etmek, eskiden olduğu kadar büyük bir hayal gücü gerektirmiyor" dedi. Öte yandan şirketlerin, sadece diğerleri de aynısını yaparsa yavaşlayacaklarını veya sorumlu davranacaklarını söylediklerini, ayrıca insanların, yapay zeka şirketlerinin aşırı güç ve nüfuz kazanmasından ciddi şekilde endişe duymaya başladığını ifade etti. Aynı toplantıda konuşan Nvidia CEO'su Jensen Huang da yapay zeka konusunda yeni yasalara gerek olmadığını, bunun yerine yapay zeka şirketlerinin "güvenliğinden emin olmadıkları hiçbir şeyi piyasaya sürmemeleri" gerektiğini söyledi.Bu arada Senatör Bernie Sanders da ABD'ye yapay zeka düzenlemeleri konusunda Çin ile iş birliği yapma çağrısında bulundu, "yapay süper zeka" geliştirme çalışmalarını durduracak bir anlaşma yapılması gerektiğini vurguladı.Sanders Washington'daki bir zirvede konuştu. Aynı zirvede Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon yapay zekayı "çağımızın belirleyici meselesi" olarak nitelendirdi. Gelişmeler, bir Anthropic yöneticisinin BBC'ye yapay zekanın "her geçen gün" daha da güçlendiğini ve bir "acil durdurma mekanizmasının" (kill switch) zorunlu tutulması gerektiğini söylemesinin ardından yaşandı.Hafta başında Donald Trump, yapay zekanın dünyayı ele geçireceğine dair iddiaların bir "kandırmaca" olduğunu söyleyerek bu konudaki endişeleri önemsemediğini belirtmişti.

BBC
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