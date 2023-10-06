OnePlus Pad Go Tanıtıldı: Özellikler ve Fiyat

OnePlus, yeni tableti OnePlus Pad Go'yu tanıttı. 90 Hz dev ekran, MediaTek Helio G99 işlemci, 8 GB RAM, 128 GB/256 GB depolama ve 8000 mAh batarya gibi özelliklere sahip olan Pad Go'nun fiyatı da açıklandı.

OnePlus yeni tableti OnePlus Pad Go'yu tanıttı. Geçtiğimiz günlerde bazı özellikleri ile karşımıza çıkan tablet, şimdi şirket tarafından resmi olarak piyasaya sürüldü. İşte OnePlus Pad Go'nun tüm özellikleri ve fiyatı.

OnePlus Pad Go 90 Hz dev ekranla geliyor!

Tüm ürünleri ile Android tutkunlarının beğenisini kazanan OnePlus, şimdi yeni tablet modeli ile karşımızda. Bugün tanıtılan OnePlus Pad Go, ön tarafında 11,35 inç büyüklüğünde bir ekran taşıyor. 90Hz yenileme hızına sahip olan bu ekran, 2,4K çözünürlük ve DC karartma desteği sunuyor. Yüzde 86,4 ekran-gövde oranına sahip olan Pad Go, uyku modu ve TUV Rheinland sertifikası ile gözleriniz için daha sağlıklı bir kullanım vaat ediyor.

Gücünü MediaTek tarafından geliştirilen Helio G99 yonga setinden alan Pad Go, bu işlemcinin yanında 8 GB RAM bellek getiriyor. Depolama tarafında 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı seçenek sunan cihaz, elektriksel anlamda gücünü 8000 mAh'lik bataryasından alıyor. 33W hızlı şarj desteğine de OnePlus Pad Go bünyesinde bulunuyor.

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Tüm bu sistemi Android 13 tabanlı OxygenOS 13.2 ile çalıştıran cihaz, ön tarafında 8 Megapiksellik bir selfie kamerası taşıyor. Arka tarafa da aynı kamerayı konumlandıran şirket, bu sayede 1080p / 30fps görüntü kaydı yapılmasına olanak sağlıyor. Tüm bunlara ek olarak Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, GPS ve USB-C gibi özelliklere de sahip olan Pad Go, 20 Ekim'de satışta olacak. Ayrıca 12 Ekim'den itibaren ön siparişle satılacak. Fiyatlar ise 128 GB Wi-Fi aramalı model için 240 Dolar olarak belirlenirken; LTE destekli 128 GB için 264 Dolar, 256 GB LTE'li model için 288 Dolar olarak belirlenmiş.

OnePlus Pad Go özellikleri!