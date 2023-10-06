OnePlus Pad Go'nun fiyatı ve özellikleri ortaya çıktı

OnePlus'ın yeni tableti Pad Go'nun fiyatı ve özellikleri sızdırıldı. Tablet, 215 dolarlık bir başlangıç fiyatıyla kullanıcıların beğenisine sunulacak. Özellikleri arasında 8.000 mAh batarya, düşük mavi ışık teknolojisi ve MediaTek Helio G99 işlemci bulunuyor.

OnePlus'ın uzunca bir süredir gündemden düşmeyen yeni tableti Pad Go için beklenen gün geldi. Tablet bugün içerisinde kullanıcıların beğenisine sunulacak, ancak buna rağmen sızıntılar gelmeye devam ediyor. Son ortaya çıkan bir rapor tabletin fiyat etiketini gözler önüne seriyor.

OnePlus Pad Go fiyat etiketi ortaya çıktı

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Ishan Agarwal, OnePlus Pad Go'nun fiyatını gözler önüne serdi. Buna göre tablet 215 dolarlık bir başlangıç fiyat etiketine sahip olacak. Aynı zamanda ön siparişlerin 12 Ekim, genel satışın ise 20 Ekim'de başlayacağı belirtiliyor.

OnePlus, kısa bir süre önce Pad Go'nun batarya özelliklerini paylaştığı posterle duyurdu. Böylelikle cihazın 33W hızlarında şarj olabilen 8.000 mAh'lik bir pille kullanıcıların karşısına çıkacağı belli oldu. Öte yandan ürünün düşük mavi ışık teknolojisini desteklediği anlamına gelen TUV Rheinland sertifikasına sahip olacağını söyleyebiliriz. 2.4K ekran çözünürlüğü ve 7: 5 en boy oranına sahip 11.35 inç LCD bir panelle gelmesi beklenen tabletin toplam ağırlığı 523 gram olacak.

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OnePlus Pad Go modeli MediaTek Helio G99 işlemcisiyle gelecek. 6 nm mimariyle üretilen yonga seti; 2x 2.2 GHz ARM Cortex-A76 ve 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerinin yanı sıra Mali-G57 MC2 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Cihazda 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama mevcut olacak. Aynı zamanda depolamada artırıma imkan veren microSD kart desteği de bulunacak. Öte yandan kutudan çıkar çıkmaz Android 13 tabanlı ColorOS 13.2 arayüzünü çalıştıracak. Son olarak 8 Megapiksel ön ve 8 Megapiksel arka kamerayla gelecek.

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