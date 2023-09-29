OnePlus Pad Go, göz sağlığına önem veren bir özellikle geliyor

OnePlus, bu yılın başında tanıttığı Pad modeliyle tablet pazarına girdi. Çinli firma arayı çok fazla açmadan uygun fiyatlı Pad Go'yu kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Tabletle ilgili birçok sızıntı ve rapor ortaya çıktı ve bu sayede nasıl bir performans sunacağına dair fazla soru işareti yok. Son yaşanan gelişme cihazın göz sağlığına önem veren bir özellikle geleceğini gösteriyor.

OnePlus Pad Go TUV Rheinland sertifikasıyla geliyor

OnePlus, lansmanı hızla yaklaşan Pad Go modeliyle ilgili yeni detayları açıklamaya devam ediyor. Üretici son olarak tabletin düşük mavi ışık teknolojisini desteklediği anlamına gelen TUV Rheinland sertifikasına sahip olacağını duyurdu. Bu özellik sayesinde kullanıcıların göz sağlığının korunması hedefleniyor. 2.4K ekran çözünürlüğü ve 7: 5 en boy oranı sunan 11.35 inç LCD bir panelle gelmesi beklenen cihazın ağırlığı ise 523 gram olacak.

Twitter'da (X) OneNormalUsername kullanıcı adıyla bilinen ünlü sızıntıcıya göre yaklaşan OnePlus Pad Go modeli MediaTek Helio G99 işlemcisinden güç alacak. 6 nm mimariyle üretilen yonga seti; 2x 2.2 GHz ARM Cortex-A76 ve 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerinin yanı sıra Mali-G57 MC2 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

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Tabletin çıkış tarihiyle ilgili bugüne dek birçok rapor ve iddia ortaya çıktı. Ancak bunların hiçbirisi spesifik bir tanıtım tarihi üzerinde durmadı. Ancak işler an itibariyle değişmiş gibi görünüyor. Zira OnePlus'ın son paylaştığı posterde cihazın 6 Ekim'de kullanıcıların beğenisine sunulacağı görülüyor.

Modelde 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama yer alacak. Aynı zamanda depolamada artırıma imkan veren microSD kart desteği de kullanıcılara sunulacak. Ürün, kutudan çıkar çıkmaz Android 13 tabanlı ColorOS 13.2 arayüzünü çalıştıracak. Buna ek olarak 8.000 mAh'lik bir pilden beslenecek. Kameralarda ise cihazın büyük bir iddiasının olmadığını belirtelim. Zira burada bizleri 8 Megapiksel ön ve 8 Megapiksel arka kamera karşılayacak.

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