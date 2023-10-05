OnePlus, Pad Go modelinin batarya özelliklerini paylaştı. Tablet, 33W hızında şarj olabilen 8.000 mAh'lik bir pil ile kullanıcıların karşısına çıkacak.

OnePlus, bu yılın başında tanıttığı Pad modeliyle tablet pazarına resmen giriş yaptı. Çinli üretici arayı çok açmadan uygun fiyatıyla dikkat çeken Pad Go'yu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Cihaz hakkında şimdiye dek birçok sızıntı ve rapor ortaya çıktı ve bu sayede nasıl bir performans sunacağına dair fazla soru işareti yok. Son yaşanan bir gelişme tabletin batarya özelliklerini gözler önüne seriyor.

OnePlus Pad Go batarya özellikleri ortaya çıktı

OnePlus, yarın tanıtılacağı açıklanan Pad Go'nun batarya özelliklerini paylaştığı posterle gözler önüne serdi. Buna göre tablet 33W hızlarında şarj olabilen 8.000 mAh'lik bir pille kullanıcıların karşısına çıkacak.

Tabletin daha önce belli olan teknik özelliklerine bakacak olursak düşük mavi ışık teknolojisini desteklediği anlamına gelen TUV Rheinland sertifikasına sahip olacağını söyleyebiliriz. 2.4K ekran çözünürlüğü ve 7: 5 en boy oranına sahip 11.35 inç LCD bir panelle gelmesi beklenen tabletin toplam ağırlığı 523 gram olacak.

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OnePlus Pad Go modeli MediaTek Helio G99 işlemcisiyle gelecek. 6 nm mimariyle üretilen yonga seti; 2x 2.2 GHz ARM Cortex-A76 ve 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerinin yanı sıra Mali-G57 MC2 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Cihazda 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama mevcut olacak. Aynı zamanda depolamada artırıma imkan veren microSD kart desteği de bulunacak. Öte yandan kutudan çıkar çıkmaz Android 13 tabanlı ColorOS 13.2 arayüzünü çalıştıracak. Kameralarda ise cihazın büyük bir iddiası olmayacak. Zira burada bizleri 8 Megapiksel ön ve 8 Megapiksel arka kamera karşılayacak.

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