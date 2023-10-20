OnePlus, Ekran Teknolojisinde Büyük Bir Sıçrama Yapmaya Hazırlanıyor

OnePlus, Çin ekranları için yeni bir şafak müjdesi veriyor. Şirket, BOE iş birliğiyle üretilecek olan yeni ekranın olağanüstü parlaklık sunacağını duyurdu. Ayrıca, OnePlus 12 telefonunun da bu ekranla birlikte tanıtılması bekleniyor.

OnePlus Open, geçtiğimiz gün Çinli teknoloji devinin ilk katlanabilir akıllı telefonu olarak gün yüzüne çıktı. Telefona yönelik ilk tepkilerin olumlu seyrettiği dönemde, hazır gündem olmuşken OnePlus bir müjdeyi daha duyurdu. Şirket, şimdi ekran teknolojisinde bir büyük sıçrama açıklamaya hazırlanıyor. OnePlus, 24 Ekim'de Çin ekranları için "yeni bir şafak" müjdesi verdi.

OnePlus ve BOE iş birliği yapıyor

24 Ekim tarihi, OnePlus ve ana şirketi Oppo'nun, BOE tarafından üretilen yeni bir ekranı tanıtacağı zaman. Digital Chat Station'a göre yeni panel olağanüstü derecede parlak olacak. Öyle ki 1440p (2K) çözünürlüklü ekranın 3.000 nit parlaklığa ulaşacağını, 1220p panelin ise bu gözümüze çok fazla gelen eşiği bile aşacağı açıklandı.

OnePlus'a göre Open katlanabilir akıllı telefonu 1.400 nit maksimum parlaklığa ve 2.800 nit tepe değerine ulaşabiliyor. Ancak yapılan testlerde ulaşılabilir en yüksek parlaklığın biraz daha düşük olduğu görüldü. Yeni panelin ayrıca 2160 Hz PWM karartmayı (mevcut panellerdeki 1440 Hz'den fazla) ve Tek Darbeli DC'yi destekleyeceği de söz konusu.

Duyuru, Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 3'ü duyurmasıyla aynı gün yapılacak. Dolayısıyla kullanıcıları yakından ilgilendiren bir gelişmeden daha söz edilebilir. Şirketin yeni tanıtılacak olan OnePlus 12 telefonunun Snapdragon 8 Gen 3 içereceğine kesin gözle bakılıyor. Özelliklerinden bahsettiğimiz ekranın da Snapdragon 8 Gen 3 ile aynı tarihte tanıtılacağı göz önünde bulundurulursa OnePlus 12'nin bu ekrana sahip olma ihtimali de söz konusu.

1 milyon defa katlanabiliyor: 16GB RAM'li OnePlus Open tanıtıldı!

Özel yapım ekranın renk doğruluğu, parlaklık ve göz koruması gibi çeşitli bölümlerde Samsung'un AMOLED panellerinden daha iyi bir deneyim sunduğu söyleniyor. İşbirliği aynı zamanda Find X7 serisinin de aynı ekrana sahip olabileceğini öne sürüyor.

Ace 3, Ace 3V ve Ace 3 Pro'dan oluşan Ace serisi olabilecek sonraki modellerinin, 3000 nit'i aşan daha yüksek tepe parlaklığına sahip 1.5K ekrana sahip olacağı da gelen bilgiler arasında. Yani OnePlus ekran konusundaki gelişimini sürdürecek gibi gözüküyor.

Peki siz bu haber hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.