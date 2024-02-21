OnePlus Ace 3V Özellikleri Sızdırıldı: Snapdragon 7+ Gen 3 İşlemci ve 120Hz Ekran

OnePlus'ın yeni orta segment modeli OnePlus Ace 3V hakkında yeni bilgiler geldi. Çok yakında lansmanı yapılacak olan Ace 3V, görünüşe göre Snapdragon 8 Gen 3 ile aynı mimariye sahip olan Snapdragon 7+ Gen 3 yonga setinden güç alıyor.

OnePlus Ace 3V neler sunacak?

OnePlus'ın yakında tanıtacağı yeni modeli OnePlus Ace 3V uzun bir süreden sonra tekrar sızdırıldı. Bugün özellikle işlemcisi ile ilgi odağı olan Ace 3V, Digital Chat Station tarafından gelen bilgilere göre Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 7+ Gen 3 yonga setinden güç alacak. Snapdragon 8 Gen 3 ile aynı mimariye sahip olan bu işlemci içerisinde bir adet 2,63 GHz, üç adet 2,4 GHz ve dört adet 1,8GHz çekirdeği barındırıyor. Bu sayede performanstan ödün vermeyecek olan Ace 3V, orta segmentin lideri olacak gibi duruyor.

Ekran tarafına geçtiğimizde henüz boyutu bilinmeyen 1,5K çözünürlüklü bir ekran bizleri karşılıyor. 120Hz yenileme hızına sahip olan bu LTPO ekran, alt kısmında 5500 mAh'lik bir bataryayı taşıyor. Net olmasa da 100W hızlı şarj desteği ile gelecek olan cihaz, 12GB RAM bellek ile güçlenecek.

OnePlus Watch 2'nin görüntüsü yayınlandı!

Şimdilik OnePlus Ace 3V hakkında başka bir bilgi bulunmuyor. Ancak cihazın bir alt modeli olan Ace 2V'ye bakarak genel bir bilgiye sahip olabilirsiniz. Sizler için küresel pazara Nord 3 ismi ile gelen Ace 2V'nin özelliklerini aşağıya bıraktık. Siz OnePlus Ace 3V'yi nasıl buldunuz? Görüşlerinizi yorumlara bekliyoruz.

OnePlus Nord 3 özellikleri!