OnePlus Ace 3V Özellikleri Sızdırıldı: Snapdragon 7+ Gen 3 İşlemci ve 120Hz Ekran
OnePlus'ın yeni orta segment modeli OnePlus Ace 3V hakkında yeni bilgiler geldi. Ace 3V, Snapdragon 7+ Gen 3 işlemci ve 120Hz yenileme hızına sahip bir ekran gibi özelliklerle gelecek.
OnePlus'ın yeni orta segment modeli OnePlus Ace 3V hakkında yeni bilgiler geldi. Çok yakında lansmanı yapılacak olan Ace 3V, görünüşe göre Snapdragon 8 Gen 3 ile aynı mimariye sahip olan Snapdragon 7+ Gen 3 yonga setinden güç alıyor.
OnePlus Ace 3V neler sunacak?
OnePlus'ın yakında tanıtacağı yeni modeli OnePlus Ace 3V uzun bir süreden sonra tekrar sızdırıldı. Bugün özellikle işlemcisi ile ilgi odağı olan Ace 3V, Digital Chat Station tarafından gelen bilgilere göre Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 7+ Gen 3 yonga setinden güç alacak. Snapdragon 8 Gen 3 ile aynı mimariye sahip olan bu işlemci içerisinde bir adet 2,63 GHz, üç adet 2,4 GHz ve dört adet 1,8GHz çekirdeği barındırıyor. Bu sayede performanstan ödün vermeyecek olan Ace 3V, orta segmentin lideri olacak gibi duruyor.
Ekran tarafına geçtiğimizde henüz boyutu bilinmeyen 1,5K çözünürlüklü bir ekran bizleri karşılıyor. 120Hz yenileme hızına sahip olan bu LTPO ekran, alt kısmında 5500 mAh'lik bir bataryayı taşıyor. Net olmasa da 100W hızlı şarj desteği ile gelecek olan cihaz, 12GB RAM bellek ile güçlenecek.
OnePlus Watch 2'nin görüntüsü yayınlandı!
Şimdilik OnePlus Ace 3V hakkında başka bir bilgi bulunmuyor. Ancak cihazın bir alt modeli olan Ace 2V'ye bakarak genel bir bilgiye sahip olabilirsiniz. Sizler için küresel pazara Nord 3 ismi ile gelen Ace 2V'nin özelliklerini aşağıya bıraktık. Siz OnePlus Ace 3V'yi nasıl buldunuz? Görüşlerinizi yorumlara bekliyoruz.
OnePlus Nord 3 özellikleri!
2772 x 1240 piksel çözünürlük 120 Hz yenileme hızı 1000 Hz'e kadar dokunmatik örnekleme Maksimum 1.450 nit parlaklık 450 ppi HDR10+ ve Dolby Atmos teknolojisiİşlemci: MediaTek Dimensity 9000 + Mali G710 MC10Arka kamera: – Ana kamera: 50 Megapiksel (Sony IMX890), ƒ/1.8, 1.0 µm, 1/1.56¨, PDAF – Ultra geniş açılı kamera: 8 Megapiksel, ƒ/2.2, 112°, 1.12 µm – Makro lens: 2 MegapikselÖn kamera: 16 Megapiksel, ƒ/2.4, 1.0 µm, 24 mm, EIS RAM: 8 GB / 16 GB – LPDDR5XDepolama: 128 GB / 256 GB – UFS 3.1Batarya: 5000 mAh, 80 W SUPERVOOCİşletim sistemi: Android 13 tabanlı OxygenOS 13.1Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, GPSBoyut ve ağırlık: 162.6 mm x 75.1 mm x 8.1 mm 193.5 gram
Ekran: 6.74 inç – Super Fluid AMOLED
2772 x 1240 piksel çözünürlük
120 Hz yenileme hızı
1000 Hz'e kadar dokunmatik örnekleme
Maksimum 1.450 nit parlaklık
450 ppi
HDR10+ ve Dolby Atmos teknolojisiİşlemci: MediaTek Dimensity 9000 + Mali G710 MC10Arka kamera: – Ana kamera: 50 Megapiksel (Sony IMX890), ƒ/1.8, 1.0 µm, 1/1.56¨, PDAF
– Ultra geniş açılı kamera: 8 Megapiksel, ƒ/2.2, 112°, 1.12 µm
– Makro lens: 2 MegapikselÖn kamera: 16 Megapiksel, ƒ/2.4, 1.0 µm, 24 mm, EIS RAM: 8 GB / 16 GB – LPDDR5XDepolama: 128 GB / 256 GB – UFS 3.1Batarya: 5000 mAh, 80 W SUPERVOOCİşletim sistemi: Android 13 tabanlı OxygenOS 13.1Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, GPSBoyut ve ağırlık: 162.6 mm x 75.1 mm x 8.1 mm
193.5 gram