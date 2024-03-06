OnePlus 13, Dikey Kamera Kurulumuyla Geliyor

Akıllı telefon dünyasındaki etkinliğini arttırmak isteyen OnePlus, yeni bir amiral gemisi model üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. OnePlus 12 ile önemli bir başarı yakalayan şirket, yeni modelde bazı değişiklikler düşünüyor.

OnePlus 13, dikey olarak hizalanmış üçlü kamera kurulumu ile gelecek

OnePlus'ın yeni modeliyle ilgili sızıntı bilgiler gelmeye başladı. OnePlus Club isimli kaynak tarafından yapılan paylaşıma göre şirket, yeni modelinde klasikleşen tasarımı bir kenara bırakacak. OnePlus 13, Samsung'dan aşina olduğumuz dikey hizalanmış üçlü kamera kurulumuna sahip olacak.

Aynı kaynak cihazın işlemcisini ve tanıtım tarihini de açıkladı. Buna göre model, henüz tanıtılmamış olan Qualcomm'un amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Gen 4 ile gelecek. Ek olarak OnePlus 13, ekim ayında tanıtılacak. Daha önceki sızıntı bilgilere bakacak olursak OnePlus 13'ün de ultrasonik bir parmak izi sensörüne geçiş yapacak. Ön panelinde ise 2K OLED ekrana sahip olması bekleniyor.

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Henüz cihaz hakkında çok fazla ayrıntı yok. Dilerseniz selefi OnePlus 12 modeline bir göz atalım;

OnePlus 12 Ekran6.78 inç – LTPO AMOLED 2K çözünürlük 120 Hz yenileme hızı 1600 nit parlaklık 1 milyar renk HDR10+, Dolby Vision Corning Gorilla Glass Victus 2 Aqua TouchİşlemciQualcomm Snapdragon 8 Gen 3Ön Kamera32 MegapikselArka KameraOIS'li 50 Megapiksel ana kamera + 48 Megapiksel ultra geniş açılı kamera + 64 Megapiksel makro lensRAM12 GB / 16 GBDepolama256 GB / 512 GBBatarya5400 mAh, 100W SuperVOOC şarj desteğiİşletim SistemiAndroid 14 tabanlı OxygenOS 145G BağlantıVarFiyat849 / 999 Euro

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