Üye Girişi
Haberler

OnePlus 13, Dikey Kamera Kurulumuyla Geliyor

Güncelleme:

Akıllı telefon üreticisi OnePlus, yeni amiral gemisi modeli OnePlus 13 üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Şirketin yeni modelinde dikey olarak hizalanmış üçlü kamera kurulumu kullanılacak. Ayrıca cihaz, Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisiyle gelecek ve ekim ayında tanıtılacak.

Akıllı telefon dünyasındaki etkinliğini arttırmak isteyen OnePlus, yeni bir amiral gemisi model üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. OnePlus 12 ile önemli bir başarı yakalayan şirket, yeni modelde bazı değişiklikler düşünüyor.

OnePlus 13, dikey olarak hizalanmış üçlü kamera kurulumu ile gelecek

OnePlus'ın yeni modeliyle ilgili sızıntı bilgiler gelmeye başladı. OnePlus Club isimli kaynak tarafından yapılan paylaşıma göre şirket, yeni modelinde klasikleşen tasarımı bir kenara bırakacak. OnePlus 13, Samsung'dan aşina olduğumuz dikey hizalanmış üçlü kamera kurulumuna sahip olacak.

Aynı kaynak cihazın işlemcisini ve tanıtım tarihini de açıkladı. Buna göre model, henüz tanıtılmamış olan Qualcomm'un amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Gen 4 ile gelecek. Ek olarak OnePlus 13, ekim ayında tanıtılacak. Daha önceki sızıntı bilgilere bakacak olursak OnePlus 13'ün de ultrasonik bir parmak izi sensörüne geçiş yapacak. Ön panelinde ise 2K OLED ekrana sahip olması bekleniyor.

Pil ömrü 100 saat giden OnePlus Watch 2 MWC 2024'te tanıtıldı

Henüz cihaz hakkında çok fazla ayrıntı yok. Dilerseniz selefi OnePlus 12 modeline bir göz atalım;

OnePlus 12 Ekran6.78 inç – LTPO AMOLED

2K çözünürlük

120 Hz yenileme hızı

1600 nit parlaklık

1 milyar renk

HDR10+, Dolby Vision

Corning Gorilla Glass Victus 2

Aqua TouchİşlemciQualcomm Snapdragon 8 Gen 3Ön Kamera32 MegapikselArka KameraOIS'li 50 Megapiksel ana kamera + 48 Megapiksel ultra geniş açılı kamera + 64 Megapiksel makro lensRAM12 GB / 16 GBDepolama256 GB / 512 GBBatarya5400 mAh, 100W SuperVOOC şarj desteğiİşletim SistemiAndroid 14 tabanlı OxygenOS 145G BağlantıVarFiyat849 / 999 Euro

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Qualcomm Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ayşe Gülnur kimdir? İYİ Parti İstanbul Adalar Belediye Başkan adayı Ayşe Gülnur Şakir kimdir? EXXEN canlı maç izle! (ŞAMPİYONLAR LİGİ) EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! 6 Mart EXXEN spor canlı izle! E okul neden açılmıyor, e-okul sorun mu var 6 Mart Çarşamba? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 6-7 Mart benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! GS Warriors Milwaukee Bucks NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 7 Mart Basketbol NBA CANLI İZLE! Atlanta Hawks Cleveland Cavaliers NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 7 Mart Basketbol NBA CANLI İZLE! 6-7 Mart hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Survivor iletişim oyununu kim kazandı, kaç kaç bitti, ödül ne? 6 Mart 2024 Çarşamba Survivor iletişim ödülünü kazanan hangi takım oldu? Survivor kim kazandı? 6 Mart Çarşamba Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 6 Mart 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 6 Mart 2024 Bursa su kesintisi listesi! Aykut Enişte 2 ne zaman, nerede çekildi? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 6 Mart 2024 Antalya su kesintisi listesi! Aykut Enişte 2 filmi oyuncuları kim? Aykut Enişte 2 filmi konusu, oyuncuları ve Aykut Enişte 2 özeti! Gülnur Efe kimdir? Memleket Partisi Manisa Belediye Başkan Adayı Gülnur Efe kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title