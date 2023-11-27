OnePlus 12'nin tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı

OnePlus 12'nin tasarımı ve renk seçenekleri hakkında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Akıllı telefonun özellikleri arasında delikli ekran, dairesel dörtlü kamera kurulumu, 2K kavisli OLED panel, 120 Hz ekran tazeleme hızı, yeni Sony LYT-808 sensörü, 64 Megapiksellik periskop sensörü, Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, USB 3.2 bağlantı noktası ve 50W kablosuz şarj bulunuyor.

OnePlus'ın yeni amiral gemisi OnePlus 12 için geri sayım resmen başladı. 4 Aralık'ta Çin'de tanıtılması ve daha sonra globale gelmesi beklenen akıllı telefonla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Son raporlar lansman öncesi cihazın tasarımını ve renk seçeneklerini gözler önüne seriyor.

OnePlus 12 tasarımı nasıl olacak?

Akıllı telefon delikli bir ekran tasarımına ve ince çerçevelere sahip olacak. Arkada ise dairesel dörtlü bir kamera kurulumu karşımıza çıkacak. Cihaz; siyah, yeşil ve beyaz renk seçenekleriyle raflardaki yerini alacak. Modelde 2K kavisli bir OLED bir panel kullanılacak. Dahası, 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip olacak.

OnePlus, geçtiğimiz günlerde Weibo'dan yaptığı paylaşımla yaklaşan OnePlus 12 modelinin ana kamera olarak yeni Sony LYT-808 sensörünü kullanacağını doğruladı. Söz konusu sensörün kullanımıyla akıllı telefonun özellikle düşük ışık koşullarında gelişmiş görüntü kalitesi ve performans sunacağı belirtildi.

Snapdragon 8 Gen 3 ve 2K ekran! OnePlus 12 tanıtım tarihi resmen açıklandı

Akıllı telefonda kullanılacak bir diğer kamera ise 64 Megapiksellik bir periskop sensörü mevcut olacak. Söz konusu kameranın OmniVision OV64B sensöründen oluşacağı ve 3x'e kadar optik yakınlaştırma sunacağı belirtiliyor. Sensörde OIS desteğinin olacağını de ekleyelim.

OnePlus 12'nin başlangıç versiyonu 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama sunacak. Bir önceki sızıntıya göre cihazın 16 ve 24 GB'lik bellek ve 1 TB'a kadar depolama seçenekleri de mevcut olacak.

Akıllı telefonda Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 kullanılacak. Qualcomm, yeni işlemcisi için TSMC ile iş birliğine devam ediyor. 4 nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 1 adet 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 3 adet 3.2 GHz ARM Cortex-A720, 2 adet 3.0 GHz ARM Cortex-A720 ve 2 adet 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdekleri mevcut. Firma yeni yongasında Ray Tracing destekli Adreno 750 grafik birimine yer veriyor.

OnePlus 12, USB 3.2 bağlantı noktasıyla ve 50W kablosuz şarjla kullanıcı karşısına çıkacak. Pilin ise 5.400 mAh kapasitesinde olacağı ifade ediliyor. Bunun dışında ürünün kızılötesi sensöre sahip olacağı söyleniyor.