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OMÜ, UI GreenMetric 2026'da Türkiye'de 23., dünyada 201. sırada yer aldı

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OMÜ, UI GreenMetric 2026'da Türkiye'de 23., dünyada 201. sırada yer aldı
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), UI GreenMetric World University Rankings 2026'da dünyada 201., Türkiye'de 23. sırada yer aldı. 110 ülkeden 2 bin 16 üniversitenin değerlendirildiği sıralamada OMÜ 8 bin 262,5 puan aldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), sürdürülebilirlik alanındaki performansını değerlendiren UI GreenMetric World University Rankings 2026 sonuçlarına göre dünyada 201. sırada, Türkiye'de ise 23. sırada yer aldı.

UI GreenMetric 2026 sıralamasında toplam 110 ülkeden 2 bin 16 üniversite değerlendirildi. OMÜ, 8 bin 262,5 puanla dünya sıralamasında 201. basamakta yer alırken, Türkiye sıralamasında 23. oldu.

2026 değerlendirmesinde üniversiteler; yerleşke ve altyapı, enerji ve iklim değişikliği, atık, su, ulaşım, eğitim ve araştırma ile yönetişim ve dijitalleşme olmak üzere 7 ana kategori üzerinden değerlendirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, elde edilen derecenin akademisyenler, çalışanlar ve öğrencilerin sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarının bir sonucu olduğu belirtilerek, emeği geçen tüm üniversite mensuplarına teşekkür edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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