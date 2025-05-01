OMÜ TEKNOFEST 2025'te Ziyaretçileri Ağırlıyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen TEKNOFEST 2025'te açtığı stantta ziyaretçileri ağırlıyor.

Üniversitenin "ChainGene" isimli ZOMİ takımı, "Tarım Teknolojileri" kategorisinde 2 bin 864 başvuru arasından finale kalma başarısı gösterdi. Takım, tıp, moleküler biyoloji ve genetik, istatistik ile endüstri mühendisliği bölümlerinden öğrencilerin oluşturduğu multidisipliner bir yapıdan oluşuyor.

Geçen hafta patent tescili alan projeleriyle dikkati çeken "ChainGene", aynı zamanda Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) Expomed fuarına davet edilen 3 projeden biri olma özelliğini taşıyor.

OMÜ, festival alanındaki standında söz konusu çalışma başta olmak üzere akademik araştırmalar ile öğrenci projelerini ziyaretçilere tanıtıyor.

TEKNOFEST KKTC, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde 132 paydaş kurumun katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Bu yıl 1-4 Mayıs'ta Lefkoşa'da düzenlenen festivale Türkiye dahil 22 ülkeden 47 binden fazla yarışmacı katılıyor. Etkinlikte 100 bin metrekarelik alanda 268 finalist takım yarışıyor, toplamda 3 milyon lira maddi destek ve 2,5 milyon lira ödül veriliyor.

Festival süresince yerli hava araçlarının gösteri uçuşları, bilim gösterileri, planetaryum film gösterimleri, çocuk atölyeleri, simülasyon alanları, söyleşiler ve kültürel faaliyetler düzenleniyor. Kıbrıs Barış Harekatı Deneyim Alanı ile yapay zeka destekli hatıra fotoğrafı uygulaması da ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Katılımın ücretsiz olduğu TEKNOFEST KKTC, her gün 09.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. Ziyaretçilerin alana giriş yapabilmesi için çevrim içi kayıt yaptırmaları gerekiyor.