Oltu'da öğrencilere trafik eğitimi

Oltu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından trafik bilincinin geliştirilmesi ve trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla öğrencilere yönelik trafik eğitimi düzenlendi.

İlçedeki okullarda gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri kapsamında, Trafik Eğitim Tırı ile 7-11 yaş aralığındaki ilköğretim öğrencilerine uygulamalı eğitim veriliyor. Eğitim programı bu kez Oltu İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul bahçesinde kurulan özel parkurda gerçekleştirildi.

Kurulan parkurlarda öğrenciler, trafik kuralları, yaya güvenliği, trafik işaretleri ve güvenli geçiş konularında bilgilendirildi. Gün boyunca devam edecek eğitimlerde öğrencilerin hem eğlenerek öğrenmesi hem de erken yaşta trafik bilinci kazanması hedefleniyor.

Yetkililer, trafik eğitimlerinin farklı okullarda da sürdürüleceğini belirterek, çocukların küçük yaşlarda trafik kurallarını öğrenmesinin gelecekte daha güvenli bir trafik ortamı oluşmasına katkı sağlayacağını ifade etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı