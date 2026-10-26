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OKA destekli projede Tokat'ta 30 kız öğrenciye dijital moda eğitimi verildi

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OKA destekli projede Tokat'ta 30 kız öğrenciye dijital moda eğitimi verildi
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OKA'nın 2025 teknik destek programı kapsamında Tokat'ta moda tasarımında dijital teknolojilerin kullanımına yönelik eğitim düzenlendi. Zübeyde Hanım MTAL'de 72 saat süren eğitime 30 kız öğrenci katıldı; VR/AR, 3 boyutlu kıyafet tasarımı ve dijital pazarlama ele alındı.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (OKA) '2025 Yılı Girişimcilik Ekosisteminin Desteklenmesi Teknik Destek Programı' kapsamında desteklenen 'Dijital Moda : Geleceğin Tasarımcıları Projesi' ile Tokat'ta moda tasarımı alanında dijital teknolojilerin kullanımına yönelik eğitim düzenlendi.

Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda ve Tasarım Bölümünde gerçekleştirilen eğitimlerde sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) teknolojilerinin moda tasarım süreçlerinde kullanımı ve dijital modanın sanayideki uygulama alanları ele alındı, dijital tasarım araçları, bilgisayar destekli 3 boyutlu kıyafet tasarımı ve dijital ürünlerin pazarlanması konularında bilgi paylaşıldı. Toplam 72 saat süren eğitim programına 30 kız öğrenci katıldı.

Katılımcıların bilgi ve deneyim düzeyleri dikkate alınarak hazırlanan eğitim içerikleriyle teknik bilgilerin anlaşılması ve uygulamaya aktarılması hedeflendi. Programda ayrıca sürdürülebilir üretim ve dijital dönüşüm konularında farkındalık oluşturulması, öğretmen ve öğrencilerin dijital moda alanındaki bilgi birikimlerinin geliştirilmesi üzerinde duruldu.

Proje ile moda tasarımı alanında dijital teknolojilerin kullanımına ilişkin bilgi ve becerilerin geliştirilmesine, öğrencilerin sektördeki teknolojik dönüşüme hazırlanmasına ve edindikleri bilgileri mesleki çalışmalarına aktarabilmelerine katkı sağlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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