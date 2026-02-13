Lise öğrencileri, ballara gelen eşek arılarını engellemek için yapay zeka destekli kovan sistemi geliştirdi

Sivas'ta yaşayan 10. sınıf öğrencisi Yusuf Boyraz, amcasının peteklerine gelen eşek arılarını engellemek için iki arkadaşıyla yapay zeka destekli kovan sistemi tasarladı.

Sivas Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri Yusuf Boyraz, Buğlem Alban ve Duru Sirer, Boyraz'ın amcasının peteklerine zarar veren eşek arılarını kovandan uzak tutma düşüncesinden yola çıkarak TÜBİTAK projesi hazırladı.

Yapay zeka destekli kovan hazırlayan ekip, kovan girişine entegre edilen hava üfleme sistemiyle eşek arılarını kamera ile tespit edip uzaklaşmasını sağladı.

"Enerjimiz güneş panellerinden karşılanabilir"

57. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Sergisi'nin açılışı için Kayseri'ye gelen 10. sınıf öğrencisi Yusuf Boyraz, AA muhabirine, amcasının arıcılıkla uğraştığını söyledi.

Arıcılığın zor bir meslek olduğunu ifade eden Boyraz, amcasının da eşek arılarından mustarip olduğunu belirtti.

Bu soruna çözüm amaçlı proje geliştirdiklerini anlatan Boyraz, şunları kaydetti:

"Biz, bir gün amcama misafirliğe gittik. O da arıcılıkla uğraşıyor. Varroa (arılarda bir tür dış parazit hastalığı) hastalığından ve eşek arısı saldırılarından son derece mustaripti. Pek çok kovanı bunun yüzünden zarar görmüştü. Benim de aklıma böyle bir proje geldi. Kovan sağlığını korumak amacıyla böyle bir şey yaptık. Projenin adı, 'Bal arılarındaki varroa hastalığını ve yaban arısı saldırılarını tespit edebilen yapay zeka destekli akıllı kovan sistemi.' Enerjimiz güneş panellerinden karşılanabilir."

"Kovanı korumuş ve üretimi desteklemiş oluyoruz"

Kovandaki sistem hakkında bilgi veren Boyraz, "Kovanın girişinde bir kamera var. Buradan varroa hastalığını veya eşek arısını tespit ettiği zaman hava motoru devreye giriyor ve onları kovandan uzaklaştırıyor. Böylece kovanı korumuş ve üretimi desteklemiş oluyoruz. Etiketleme işlemlerimiz var, nesne tespitlerini kullandık. Eşek arısı ve bal arısı arasındaki farkları yapay zekayla eğittik. Böylece kameramız eşek arılarını tespit edebiliyor." diye konuştu.