O oyun ödüllere doymuyor: GDC 2023'te Yılın Oyunu ödülünün sahibi belli oldu!

GDC 2023 ödülleri sahiplerini buldu. Öyle ki The Game Awards'da yılın oyunu ödülünü kazanan Elden Ring, bu töreni de boş geçmedi.

Oyun Geliştiricileri Konferansı (GDC) 2023 geçtiğimiz hafta başladı. Pek çok şirket yeni oyun ve teknolojilerini sunarken, yılın oyunu gibi pek çok kategori bulunan Oyun Geliştiricilerinin Seçimi Ödülleri de verildi. Bu ödüllerde Elden Ring Yılın Oyunu ödülünü alırken, en yakın rakibi God of War Ragnarök ise üç ödülle günü kapattı.

GDC 2023 Ödülleri'nde Yılın Oyunu Elden Ring oldu!

Geçtiğimiz aralık ayında kıyasıya rekabet ile geçen The Game Awards'da Yılın Oyunu ödülü Elden Ring'e gitmişti. Benzer bir durum GDC 2023 Ödülleri'nde de yaşandı. Kıyasıya rekabet eden iki yapım, Oyun Geliştiricilerinin Seçimi Ödülleri'ne damga vurdu. Günün kazananı ise Elden Ring oldu. Yılın Oyunu ödülünü sırtlamasına karşın yapım, En İyi Görüntü ve En İyi Tasarım ödüllerini de kazandı.

Elden Ring, From Software tarafından yapılan aksiyon rol yapma oyunudur. Hidetaka Miyazaki önderliğinde geliştirilen oyunun yazar kadrosunun başında ise Game of Thrones'dan tanıdığımız George R.R. Martin bulunuyor. Oyun genel olarak oynanışı ve zaman zaman zorluğuyla oyuncuların dikkatini çekti ve Yılın Oyunu ödülünün sahibi oldu.

Unity, 16 yeni oyun ile GDC 2023'te!

Oyun Geliştiricilerinin Seçimi Ödülleri'nin tüm listesi ise şu şekilde:

Yılın Oyunu: Elden Ring

En İyi İlk Oyun: Stray

En İyi Görüntü: Elden Ring

En İyi Ses: God of War: Ragnarök

En İyi Hikaye Anlatımı: Pentiment

En İyi Tasarım: Elden Ring

En İyi Teknoloji: God of War: Ragnarök

Sosyal Etki Ödülü: Citizen Sleeper

Yenilik Ödülü: Immortality

Seyirci Ödülü: God of War: Ragnarök

Öncü Ödülü: Mabel Addis

Ömür Boyu Başarım Ödülü: John Romero

Ek olarak hem The Game Awards hem de GDC 2023 Ödülleri sıralamalarında Yılın Oyunu olan Elden Ring'in sistem gereksinimleri şu şekilde:

Minimum:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: INTEL CORE I5-8400 ya da AMD RYZEN 3 3300X

Bellek: 12 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GEFORCE GTX 1060 3 GB ya da AMD RADEON RX 580 4 GB

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 60 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10/11

İşlemci: INTEL CORE I7-8700K ya da AMD RYZEN 5 3600X

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GEFORCE GTX 1070 8 GB ya da AMD RADEON RX VEGA 56 8 GB

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 60 GB kullanılabilir alan

Peki siz bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi Yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.