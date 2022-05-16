NVIDIA RTX 4000 Serisi Ekran Kartlarının Çıkış Tarihi Açıklandı - Haberler

NVIDIA'nın bu yıl resmi bir sunum yapması ve RTX 40 serisi ekran kartlarını duyurması bekleniyordu. Ancak güvenilir sızıntı kaynaklarından kopite7kimi ilk kez bir tarih verdi.

Sızıntıya göre yeni Ada Lovelace mimarısı bu yılın üçüncü çeyreğinin başlarında tanıtılacak. Yılın üçüncü çeyreği 1 Temmuz'dan 30 Eylül'e kadar olan süreyi kapsıyor. Ancak sızıntının içeriğine göre RTX 40 serisinin Temmuz veya Ağustos ayında çıkış yapabileceği belirtiliyor.

24-27 Mayıs'ta gerçekleşecek olan teknoloji lansmanı Computex 2022 açılış konuşmasına katılacak olan NVIDIA'nın burada "GeForce" ürünler hakkında bazı bilgiler vermesi bekleniyor. Ancak bu lansmanın sızıntıda paylaşılan tarih aralığında olmadığını belirtmekte fayda var. RTX 40 serisinin lansmanını Haziran ayında bekleseydik Computex'te görebilirdik. Ağustos ayında gerçekleşecek olan Gamescom (24 Ağustos) lansman daha uygun bir tarih olarak görünüyor. Üstelik NVIDIA, 2018 yılında Gamescom'da RTX 20 serisi ekran kartlarını duyurmuş olması bu tarihin altını çiziyor.

Tekmoloji / Teknoloji