NVIDIA GeForce 545.92 WHQL Sürücüsü Yayınlandı

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden NVIDIA, kendi ekran kartları için güncellemeler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Yeni oyunlar çıktıkça çalışmalarını hızlandıran yarı iletken devi, son olarak GeForce 545.92 WHQL sürümünü çıkardı. Peki NVIDIA GeForce 545.92 WHQL sürücüsü neler getiriyor?

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden NVIDIA, kendi ekran kartları için güncellemeler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Yeni oyunlar çıktıkça çalışmalarını hızlandıran yarı iletken devi, son olarak GeForce 545.92 WHQL sürümünü çıkardı. Peki NVIDIA GeForce 545.92 WHQL sürücüsü neler getiriyor?

NVIDIA GeForce 545.92 sürücüsü güncelleme notları

Bir bilgisayarın performanslı çalışması için donanımların üst seviye olması ve birbirleriyle uyumlu olması bir yana sürücüler de oldukça önemli. Yazılım ile donanımı daha uyumlu hale getirmek için sunulan sürücü güncellemeleri, performansı kimi zaman şaşırtan seviyelerde artırabiliyor. Bu nedenle oldukça önem arz ediyor.

WHQL imzalı GeForce 545.92 güncellemesi, yakın zamanda piyasaya sürülen Ghostrunner 2 ve ön sipariş sürecinde olan Alan Wake 2 için destek sunuyor. Bu, söz konusu oyunlarda daha yüksek performans alabileceğiniz anlamına geliyor.

Bethesda sözcüsü, Fallout 76'nın başarısızlığı hakkında konuştu: "Çok ego yaptık"

Yeni sürüm, kullanıcıların canını sıkan bir hatayı çözüme kavuşturuyor. Söz konusu bu hata, VR uygulaması kapatıldıktan sonra masaüstüne dönüldüğünde renk bozulması meydana gelmesiydi. Güncelleme notlarının tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Game Ready

Alan Wake 2

Ghostrunner 2

Çözülen Sorunlar

VR uygulaması kapatıldıktan sonra masaüstü renklerinin aşırı pozlanması.

Bilinen Sorunlar

Halo Infinite – Maxwell tabanlı ekran kartlarında önemli performans düşüşü.

Windows'ta her kullanıcı değişikliği yapıldığında görev çubuğundaki sistem tepsisinde bir tane daha NVIDIA simgesi görünmesi.

NVIDIA GeForce 545.92 sürücüsü için uyumlu ekran kartları;

GeForce RTX 4090, RTX 4080, RTX 4070 Ti, RTX 4070, RTX 4060 Ti, RTX 4060

GeForce RTX 3090 Ti, RTX 3090, RTX 3080 Ti, RTX 3080, RTX 3070 Ti, RTX 3070, RTX 3060 Ti, RTX 3060

GeForce RTX 2080 Ti, RTX 2080, RTX 2070, RTX 2060, GTX 1660, GTX 1650

GeForce GTX 1080 Ti, GTX 1080, GTX 1070, GTX 1060, GTX 1050, GT 1030

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.