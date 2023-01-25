NVIDIA GeForce 528.24 sürücüsü çıktı! İşte yenilikler

NVIDIA, GeForce 528.24 Game Ready güncellemesi ile bazı oyunlarda performans iyileştirmesi yaparken bazı hataları da giderdi.

Bilgisayar donanımlarının stabil ve performanslı bir şekilde çalışması için üreticilerin yayınlamış olduğu güncellemelerin önemi büyük. Bu bağlamda AMD ve NVIDIA gibi firmaların belirli aralıklarla oyunları ve uygulamaları optimize ettiği yeni sürücüleri kullanıma sunuyor.

NVIDIA GEFORCE 528.24 GAME READY SÜRÜCÜSÜ YENİLİKLERİ

Bu hedef doğrultusunda NVIDIA, GeForce 528.24 Game Ready sürücü güncellemesini yayınlandı. Yeni güncelleme ile bazı oyunlara DLSS 3 desteği sağlanırken, ortaya çıkan bazı sorunlar da yapılan yeniliklerşe birlikte çözüme kavuşuyor.

GeForce Game Ready sürücülerinin son sürümü ile birlikte "Hitman 3", "Marvel's Midnight Suns" ve "Deliver us Mars" için DLSS 3 desteği sunuluyor. Bunun yanı sıra Dead Space ve Forspoken için oyun içi optimizasyonlar yapılmış durumda.

Bu sürümle düzeltilen sorunlar arasında ise Adobe Photoshop Pro, Photoshop ve Lightroom'daki kararlılık geliştirmeleri; GeForce Experience kullanılırken GeForce 528.02 ile Photoshop 24.1 kararsızlığı; Adobe Premiere Pro'daki önizlemelerde tamamen siyah görünen ProRes RAW dosyaları; Autodesk Alias'ta opak görünen saydam pencereler yer alıyor.

Optimizasyon yapılan oyunlar:

Dead Space

Forspoken

DLSS 3: Marvel's Midnight Suns, Hitman 3, and Deliver US Mars

Çözülen sorunlar: