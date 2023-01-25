NVIDIA GeForce 528.24 sürücüsü çıktı! İşte yenilikler
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NVIDIA, GeForce 528.24 Game Ready güncellemesi ile bazı oyunlarda performans iyileştirmesi yaparken bazı hataları da giderdi.
Bilgisayar donanımlarının stabil ve performanslı bir şekilde çalışması için üreticilerin yayınlamış olduğu güncellemelerin önemi büyük. Bu bağlamda AMD ve NVIDIA gibi firmaların belirli aralıklarla oyunları ve uygulamaları optimize ettiği yeni sürücüleri kullanıma sunuyor.
NVIDIA GEFORCE 528.24 GAME READY SÜRÜCÜSÜ YENİLİKLERİ
Bu hedef doğrultusunda NVIDIA, GeForce 528.24 Game Ready sürücü güncellemesini yayınlandı. Yeni güncelleme ile bazı oyunlara DLSS 3 desteği sağlanırken, ortaya çıkan bazı sorunlar da yapılan yeniliklerşe birlikte çözüme kavuşuyor.
GeForce Game Ready sürücülerinin son sürümü ile birlikte "Hitman 3", "Marvel's Midnight Suns" ve "Deliver us Mars" için DLSS 3 desteği sunuluyor. Bunun yanı sıra Dead Space ve Forspoken için oyun içi optimizasyonlar yapılmış durumda.
Bu sürümle düzeltilen sorunlar arasında ise Adobe Photoshop Pro, Photoshop ve Lightroom'daki kararlılık geliştirmeleri; GeForce Experience kullanılırken GeForce 528.02 ile Photoshop 24.1 kararsızlığı; Adobe Premiere Pro'daki önizlemelerde tamamen siyah görünen ProRes RAW dosyaları; Autodesk Alias'ta opak görünen saydam pencereler yer alıyor.
Optimizasyon yapılan oyunlar:
- Dead Space
- Forspoken
DLSS 3: Marvel's Midnight Suns, Hitman 3, and Deliver US Mars
Çözülen sorunlar:
- 528.02 ile gelen Adobe Premiere Pro, Photoshop ve Lightroom kararsızlığı
- GeForce Experience kullanılırken 528.02 ile gelen Adobe Photoshop 24.1 uygulamasındaki kararsızlık
- Adobe Premiere Pro'daki önizlemelerde tamamen siyah görünen ProRes RAW dosyaları
- Autodesk Alias'ta saydam olması gereken opak pencereler
- İşleme motoru arızası nedeniyle aralıklı olarak başarısız olan OctaneBench 2020