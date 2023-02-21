NVIDIA'dan beklenmedik sürpriz: 1 kart beklerken 3 tane geliyor!

NVIDIA, 20 Eylül'de düzenlediği etkinlikte RTX 4000 serisi ekran kartlarını tanıttı. Ada Lovelace mimarisini üzerine geliştirilen bu cihazlar DLSS 3 teknolojisinin de yardımıyla seleflerinin çok daha üstünde performans sunuyor. Bugün de beklenen NVIDIA RTX 4070 ekran kartının 3 varyantı olacağı ortaya çıktı.

NVIDIA RTX 4070, 10 GB, 12 GB ve 16 GB olarak gelecek!

NVIDIA, şüphesiz ki bu yıla yeni nesil ekran kartlarının performansı ve onları yanlış sınıflandırışıyla damgasını vurdu. RTX 4080 ekran kartını 12 GB ve 16 GB şeklinde iki farklı versiyon olarak tanıttı. Ancak aralarındaki fiyat ve performans farkı nedeniyle tepki çekince yeni bir isimlendirme yaptı.

Bunun sonucunda 12 GB'lık RTX 4080'in adını RTX 4070 Ti olarak değiştirerek ve de 100 dolar indirim yaparak satışa sundu. Bugün ise bir ekran kartı üreticisinin web sitesinde yanlışlıkla RTX 4070'in 10 GB, 12 GB ve 16 GB şeklinde 3 versiyonu olacağı paylaşıldı.

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Tabii RTX 4080'de olduğu gibi büyük performans ve fiyat farkı olup olmayacağı henüz belli değil. Ancak NVIDIA'nın bir kez daha aynı yanlışı yaparak daha sonra isim değişikliğine gitme ihtimali oldukça düşük. Fakat yine de RTX 4070 Ti (Başta RTX 4080 12GB olarak tanıtılan kart) ile RTX 4080 arasındaki farkı aşağıda yer alan tabloda görebilirsiniz.