Haberler

Nobel ödüllü Meldal, Kocaeli'de öğrencilerle buluştu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2022 Nobel Kimya Ödülü sahibi Morten Meldal, Kocaeli'de öğrencilerle bir araya geldi.

Kimyanın işlevsel bir formu olan "click kimyasının" temelini atan ve çalışmalarından dolayı 2022'de Nobel Kimya Ödülü'ne layık görülen Meldal, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Kongre ve Kültür Merkezi'nde Kimyagerler Derneği ve GTÜ Kimya Bölümü işbirliğiyle düzenlenen seminere katıldı.

Seminerde konuşan Meldal, hayatın çevreye tepki veren ve elektron dalgalarını yapılandıran verilerin bir araya gelmesinden oluştuğunu söyledi.

Meldal, kimyacıların düşündüğü gibi tüm karbon atomlarının aynı olmadığını, bu durumun bugün görülen karmaşıklığın temelini oluşturduğunu kaydetti.

Kendi ilham kaynağından bahseden Meldal, bitkilerin birbirleriyle nasıl iletişim kurduğunu, nasıl anlaştıklarını merak ettiğini anlattı.

Meldal, çalışmalarına değinerek, genelde beklenmeyen sonuçların gerçekten önemli keşiflerin kapısını açtığını dile getirdi.

GTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Damla Arısan da kimyayla ilgili alanların dünya çapında en rekabetçi bölümler arasında yer aldığını ifade etti.

Bilim farkındalığının çok erken yaşlarda başlaması gerektiğini vurgulayan Arısan, "Bu, tüm yaşamı anlamanın en doğal ve güçlü yoludur. Bazen mutfakta, bazen de doğada basit gözlemler ve sorularla başlar ve tüm disiplinleri dönüştüren keşiflere yol açabilir." dedi.

Türk Kimyagerler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Atıcı ise çok özel bir konuğu ağırladıklarını dile getirerek, Meldal'ın deneyimlerinin genç bilim insanları için faydalı olacağını söyledi.

Seminerin ardından GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, Meldal'a hediye sunarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA / Cem Ali Kuş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

