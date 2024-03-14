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Nissan, Avustralya ve Yeni Zelanda'da büyük bir veri hırsızlığı vakası yaşadı

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Nissan'ın Avustralya ve Yeni Zelanda'da faaliyet gösteren Oceania kolu, kötü niyetli kişilerin eline geçen 100 binden fazla müşterinin mahrem bilgileriyle ilgili bir veri hırsızlığı vakası yaşadı. Bu durum diğer araba üreticilerini de harekete geçirdi ve siber önlemlerin artırılması gündeme geldi.

Nissan firmasının Avustralya ve Yeni Zelanda ülkelerinde faaliyet gösteren Oceania kolu, büyük bir veri hırsızlığı vakası yaşadı. İddialara göre, bu vakada tam 100 binden fazla müşterinin mahrem bilgileri kötü niyetli kişilerin eline geçti. Bölgede büyük bir şok etkisi yaratan bu durum, diğer araba üreticilerini de harekete geçirdi. Siber önlemlerin en üst seviyeye çıkarıldığı konuşulurken, bu alandaki cezaların da artırılması gündemde. İşte en önemli detaylar…

Nissan, veri hırsızlığı mağduru oldu

Saldırının 2023 yılının aralık ayında gerçekleştirildiği tespit edildi. Nissan yönetimi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, tüm müşterilerinden özür dilediklerini ve yaşanan mağduriyeti gidermek adına ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Olayın faili olarak ise, Akira adı verilen bir hacker grubu gösteriliyor.

Son dönemde adından sıkça söz ettiren grubun, daha büyük çaplı bir siber saldırıya girişmesinden endişe ediliyor. Grup daha önce de Stanford Üniversitesi'ne bir hack saldırısı düzenlemişti. Ayrıca Akira'nın çaldığı verileri kendi web sitesinden de yayınladığı ortaya çıktı.

Nissan, siber saldırıyla sarsıldı!

Talihsiz vakada 4 bine yakın sağlık kartı verisinin çalındığı belirlenirken, yaklaşık 7 bin ehliyetin ve 200 pasaportun bilgileri de ele geçirildi. Bazılarının ise maaş ve ticari faaliyetlerini içeren oldukça kritik verileri açığa çıktı. Çalınan toplam verinin büyüklüğü ise, ilk etapta 100 GB olarak tespit edildi. Bu duruma isyan eden müşteriler ise, bir araya gelerek yasal yollar da dahil olmak üzere tüm haklarına başvuracaklarını söyledi. Mağdur kişilere çeşitli tazminatlar ödenebileceği iddia ediliyor.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Nissan'ın uyguladığı strateji doğru mu? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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