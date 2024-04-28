Nissan, Auto China 2024 etkinliğinde devrim niteliğinde duyurular yaptı. "Çin'de yeni bir dönem için yeni bir Nissan" teması altında, şirket dört yeni enerji aracı (NEV) konseptini tanıtarak Çin'deki elektrikli araç pazarına olan iddiasını da ortaya koydu. Üstelik 2026 mali yılına kadar beş yeni elektrikli araç piyasaya sürüleceğini de müjdeledi. İşte detaylar…

Nissan, Auto China 2024'te dört yeni elektrikli araç modellerini tanıttı

Nissan CEO'su Makoto Uchida, hızla değişen Çin pazarında sürdürülebilir büyüme için Çin'e özel bir strateji benimsediklerini açıkladı. Bu strateji, elektrikli araçlardan başlayarak müşterilere çeşitlilik sunmayı hedefliyor. Nissan'ın tanıttığı dört elektrikli araç konsepti, elektrikli ve plug-in hibrit modellere sahip ve yerel ortak Dong Feng ile birlikte geliştirilecek.

Bu konseptler arasında Nissan Epoch Concept, şehir hayatına uyum sağlayan elektrikli bir sedan olarak tanıtıldı. AI tabanlı kişisel asistanı ile işleri kolaylaştıraracı söyleniyor. Nissan Epic Concept, hafta sonu bir yerlere kaçmak için tasarlanmış bir elektrikli SUV olarak karşımıza çıkıyor.

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Otonom sürüş kabiliyeti ve taşınabilir enerji kaynağı olarak kullanılabilmesiyle dikkat çekiyor. Nissan Era Concept, genç iş insanları için tasarlanmış bir plug-in hibrit SUV ve Nissan Evo Concept, aileler için ideal bir plug-in hibrit sedan olarak öne çıkıyor.

Etkinlikte ayrıca, Hyper Force ve Hyper Punk konseptleri de ilk kez Çin'de sergilendi. Hyper Force, yarış tutkunları için yüksek performans sunarken Hyper Punk, sürücünün ruh haline göre müzik ve aydınlatmayı ayarlayan bir AI (yapay zeka) sistemi ile geliyor.

Nissan'ın Çin stratejisi, şirketin "Çin'de, Çin için" mottosuyla da örtüşüyor ve müşteri odaklı yenilikleri öne çıkarıyor. Nissan, Çin'de heyecan verici ve kişiselleştirilmiş mobilite deneyimleri sunmak için yeni marka kampanyası olan "Excitement by Ni"yi de duyurdu.

Nissan'ın bu yeni konseptleri ve stratejileri, Auto China 2024 etkinliğinde büyük ilgi topladı. Gelecekteki elektrikli ve akıllı araçlar hakkında bir çok yenilik tanıtılmış oldu. Siz geleceğin Nissan modelleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın.