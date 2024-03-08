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Niloya Mobil Uygulaması ile Çocuklara Eğlenceli ve Eğitici Deneyim

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Niloya mobil uygulaması, çocuklara eğlenceli ve eğitici oyunlar sunarak dijital bir platformda interaktif bir deneyim yaşatıyor. Uygulama, çocukların zihinsel ve yaratıcı gelişimlerini destekleyen içerikler içeriyor ve sürekli güncelleniyor. Ücretsiz olarak indirilebilen uygulama, iOS ve Android işletim sistemlerinde kullanılabilir.

Türkiye'nin popüler çizgi film karakterlerinden biri olan Niloya, mobil uygulaması ile küçük hayranlarına dijital bir platformda eğlenceli ve eğitici bir deneyim sunuyor. App Store ve Google Play üzerinden erişilebilen bu uygulama, çocuklara yönelik özel olarak tasarlanmış oyunlar içeriyor.

Bu oyunlar arasında ses eşleştirme, yapboz, nesne toplama, kıyafet giydirme, fark bulma ve boyama gibi çeşitli aktiviteler bulunuyor, böylece çocuklar hem eğleniyor hem de yeni şeyler öğrenme fırsatı buluyorlar.

Niloya, YouTube üzerinde 5.5 milyon aboneye ulaşan kanalı ve TRT Çocuk'ta her gün yayınlanan bölümleri ile tüm yaş gruplarından büyük ilgi görüyor. Ayrıca, müzikalleri ile de Türkiye'nin dört bir yanını dolaşarak hayranlarıyla buluşuyor. Mobil uygulama, Niloya'nın dijital dünyadaki varlığını genişleterek, çocuklara sanal ortamda güvenli ve eğitici bir alan sağlıyor.

Aileler de bu uygulamayı güvenle çocuklarına sunabiliyorlar; zira uygulama, çocukların zihinsel ve yaratıcı gelişimlerini destekleyen içeriklere sahip. Uygulama, toplamda 160 bölümden oluşan 8 farklı oyun ile düzenli güncellemeler aracılığıyla çocuklara sürekli yeni deneyimler sunuyor.

Kısa süre içinde 40 binden fazla kullanıcı sayısına ulaşan Niloya'nın mobil oygulaması, iOS ve Android işletim sistemlerinde kullanılabilen cihazlar üzerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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