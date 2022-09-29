NFT balonu patladı! Neredeyse tüm satışlar durdu

NFT satışları dibi gördü. Yapılan son araştırmalara göre NFT pazarı dokuz ay içerisinde yüzde 97 değer kaybetti.

Geçtiğimiz yıl büyük bir furya olarak başlayan ve dünyaya damgasını vurmayı başaran NFT'ler, değer ve satış açısından büyük düşüş yaşadı. Bored Apes ve CryptoPunks dahil olmak üzere birçok popüler NFT koleksiyonundaki satışlar düştü. Benzer bir durum Twitter kurucusu Jack Dorsey'in NFT haline getirdiği ilk tweet için de yaşandı.

NFT pazarı yüzde 97 değer kaybetti

Bloomberg tarafından hazırlanan son rapora göre, NFT pazarı bu yılın başında 17 milyar dolar civarındaydı. Fakat dokuz aylık dönemin sonunda aynı pazar 466 milyon dolara kadar gerilemiş durumda. Bu rakam, Ocak-Eylül dönemi arasında yüzde 97'lik bir kayıp yaşandığı anlamına geliyor.

OpenSea, NFTX, LarvaLabs, LooksRare, SuperRare, Rarible ve Foundation gibi popüler NFT pazar yerlerinde toplanan verilere göre, NFT furyası son 16 ayın en düşük seviyelerine gerilemiş durumda. En çok tercih edilen marketlerden biri olan OpenSea'de bile satışlar yüzde 75'ten fazla düştü.

https://shiftdelete.net/apple-app-store-nft-karari-ile-gundemde

NFT'lerin değeri ve satışlardaki bu düşüşe rağmen, koleksiyon sahiplerinde azalma yaşanmadığı bildirildi. Örneğin OpenSea'de hala 42 binden daha fazla satıcı olduğu bildirildi. Mart ayındaki 66 bin satıcıya kıyasla düşüş yaşamış olsa bile, bu rakam kullanıcıların hala NFT'ye ilgi duyduğunu gösteriyor.

NFT'lerdeki büyük kaybın birden fazla sebebi bulunuyor olsa da, dolandırıcılık olayların artması güveni azalttı. Örneğin, eski bir spor yöneticisi ve ünlü kripto takipçisi olan Jason Falovitch, dört NFT'sinin çalındığını ve 150 bin dolar para kaybettiğini ifade etti.

NFT furyasındaki gerilemenin ayrıca koleksiyonlardaki ünlü isimlerin ayrılmasından kaynaklandığı düşünülüyor. Paris Hilton ve Jimmy Fallon gibi isimler Bored Ape Yacht Club'tan ayrıldı ve sahip oldukları NFT'leri kaderine terk etti.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.