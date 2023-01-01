NFT balonu patladı mı? İşte 2023 tahminleri

2022'de milyarlarca dolarlık bir pazar haline gelen NFT dünyası, son aylarda beklenmedik seviyelere düştü. Ancak yapılan son araştırma, NFT aktivitesinin yeni zirvelere ulaştığını ortaya koydu. Küresel NFT pazarı, geçtiğimiz günlerde en büyük etkileşimini aldı. Peki 2023'te NFT sahiplerini neler bekliyor?

2023'te NFT geleceği nasıl olacak?

NFT pazarı bu yılın başında 17 milyar dolar civarındaydı. Fakat dokuz aylık dönemin sonunda 466 milyon dolara kadar gerilemiş durumda. Yani Ocak-Eylül dönemi arasında yüzde 97'lik bir kayıp yaşandığı anlamına geliyor. Bu durum ise hem NFT sanatçılarını hem de NFT sahiplerini tedirgin ediyor.

Bu düşüşün en büyük örneklerinden birini ise ünlü şarkıcı Justin Bieber'ın NFT'si oluşturuyor. Bieber, Bored Ape koleksiyonundaki 3001 numaralı maymunu Ocak 2022'de 1.29 milyon dolara satın aldı. Bieber tarafından satın alınan NFT'nin günümüzdeki değeri 69 bin dolara kadar geriledi.

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NFT'lerdeki kaybın birden fazla sebebi olsa da, dolandırıcılık olayların artması güveni azalttı. Örneğin, eski bir yönetici ve kripto takipçisi olan Jason Falovitch, dört NFT'sinin çalındığını ve 150 bin dolar para kaybettiğini ifade etti.

Yine de, Sony ve Meta gibi teknoloji devleri, metaverse ve NFT dünyasına giriş için hazırlık yapıyor. Kripto para sektörünün orta vadede tekrar yükselişe geçeceği ve metaverse dünyasının değerleneceği düşünülüyor. Ayrıca Square Enix gibi oyun şirketleri de NFT'leri projelerine uyarlamaya çalışıyor.

NFT dünyasının geleceği şirketlerin bu pazara giriş yapmasıyla oturacak gibi görünüyor. Ancak milyonlarca dolarlık kayıpların 2023'te geri kazanılması mümkün görünmüyor. Bundan dolayı NFT'lere yatırım yaparken bir daha düşünmelisiniz.

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