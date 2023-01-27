NFC telefonun neresinde? NFC sensörü nasıl çalışır?

Yüz milyonlarca akıllı telefon kullanıcısının kullandığı NFC sensörü nasıl çalışır? Ayrıca NFC telefonun neresinde bulunur?

Akıllı telefonlarımızın içerisinde sayabileceğimizden çok daha fazla teknoloji bulunuyor. Bunların bazıları da kablosuz iletişim araçları arasında yer alıyor. Peki birçoğumuzun sıkça kullandığı NFC sensörü nasıl çalışır? Ayrıca NFC telefonun neresinde bulunur?

NFC nedir? NFC sensörü nasıl çalışır?

NFC, Near Field Communication (Yakın Alan İletişimi) demektir. Güvenilir iletişim sağlamak için yalnızca çok kısa mesafelerde kullanılabilen oldukça popüler bir kablosuz bağlantı teknolojisidir. İki cihazın birbirine bağlanmasını, bilgi alışverişinde bulunmasını ve çeşitli komutların etkinleştirilmesini sağlayan oldukça kısa menzilli bağlantı yöntemidir.

Kullanım sırasında iletişim çift yönlüdür. Temel amacıysa cihazların düşük temas-temassız olarak bağlantı kurmasını sağlamaktır. Üstelik herhangi bir PIN veya şifre girilmesine gerek kalmadan tamamen otomatik olarak çalışır. Öyle ki veriler sadece dokunarak veya çok yakın bir mesafeden bir cihazdan diğerine aktarılabilir.

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NFC telefonun neresinde?

Eğer akıllı telefonunuzda NFC sensör mevcutsa, çok büyük ihtimalle cihazınızın arka tarafında sol üst köşeye denk gelecek şekilde konumlandırılmıştır. Fakat bazı modellerde tasarımsal farklar nedeniyle arka tarafın orta üst ve sağ üst bölümlerinde de görebiliyoruz.

Tabii eğer cihaz ayarlarından NFC sensörünü tıpkı bluetooth gibi aktif hale getirdiyseniz, ödeme veya veri aktarımı yapacağınız zaman telefonun arka üst tarafını ilgili alana dokunacak kadar yakın bir mesafeye getirmeniz yeterli olacaktır.

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