Netflix Üyelik İptali Nasıl Yapılır?

Dizi ve film izlemek için kullandığımız dijital yayın platformları arasında popülerliği hayli yüksek olan Netflix, üyelik iptali seçeneğini elbette sunmayı ihmal etmiyor. Gerek fiyatını yüksek bulmanız sebebiyle, gerekse de vaktinizi boşa harcadığına inandığınız için veya herhangi bir nedenden ötürü Netflix kullanmak istemiyorsanız hesabınızı tamamen nasıl kapatacağınızı rehberimizde anlattık.

Dizi ve film izlemek için kullandığımız dijital yayın platformları arasında popülerliği hayli yüksek olan Netflix, üyelik iptali seçeneğini elbette sunmayı ihmal etmiyor. Gerek fiyatını yüksek bulmanız sebebiyle, gerekse de vaktinizi boşa harcadığına inandığınız için veya herhangi bir nedenden ötürü Netflix kullanmak istemiyorsanız hesabınızı tamamen nasıl kapatacağınızı rehberimizde anlattık.

Netflix üyelik iptal etme – iOS ve Android

İlk olarak Android ve iOS cihazlarda Netflix üyelik iptali konusuna değineceğiz. Dijital uygulama mağazalarından yüklenebilen mobil uygulamada ne yazık ki Netflix hesap kapatma seçeneği bulunmuyor.

Mobil uygulama Netflix üyelik iptal etme seçeneği olmadığı için tüm aşamaları tarayıcı üzerinden gerçekleştirmek zorundayız. Safari, Chrome, Opera gibi bir program açarak işlemlere geçelim. Netflix abonelik iptal etmek için şu adımları takip etmelisiniz;

Her şeyden önce Netflix Hesap Ayarları linkine tıklayın.

İstendiğinde "E-posta adresi veya telefon numarası" ile "Parola" bölümlerine hesap bilgilerinizi yazarak giriş yapın.

Sayfayı birazcık aşağı kaydırın, karşınıza çıkan "Üyeliği İptal Et" düğmesine basın.

Son aşamada Netflix bir kez daha "üyelik iptali istiyor musunuz?" diye kontrol amacıyla soracaktır. Şayet hesabınızı gerçekten kapatmak istiyorsanız mavi renkli "İptal İşlemini Tamamla" butonuna basmanız gerekiyor. Eğer Netflix'e gelecekte eklenecek içerikler hakkında mail adresinize bilgilendirme gönderilmesini istiyorsanız, alt kısımdaki "Evet. Yeni eklenen diziler, filmler ve Netflix hakkında bana e-posta gönderin." kutucuğunu da işaretlemeyi unutmayın.

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Netflix üyelik iptali – Web

Netflix üyelik iptal etme Windows, Mac, Linux işletim sistemli masaüstü veya dizüstü bilgisayarlarda ise Web üzerinden yapılıyor. Öncelikle Safari, Chrome ya da kullandığınız başka bir tarayıcıyı açın ve Netflix'e giriş yapın ve aşağıdaki aşamaları sırasıyla takip edin.

Adım 1: Sağ üst köşedeki profil simgesinin üzerine gelin, açılan menüdeki "Hesap" butonuna tıklayın.

Adım 2: Karşınıza çıkan sayfada sol tarafta bulunan "Üyeliği İptal Et" butonuna tıklayın. Ardından açılan ekrandaki "İptal İşlemini Tamamla" butonuna basarak işlemi onaylayın.

Bilgisayar kullanarak Web üzerinden Netflix iptal etme işlemleri bu kadar. Yine hatırlatmakta fayda var; eklenecek yeni içerikler hakkında bilgilendirilmek istiyorsanız, alt kısımdaki "Evet. Yeni eklenen diziler, filmler ve Netflix hakkında bana e-posta gönderin." kutucuğunu işaretlemeniz gerekiyor. Hesabınız olmamasına rağmen sistem size otomatik olarak mail gönderecek ve haber verecektir.