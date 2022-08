Netflix, The Sandman'in yeni bir bölümünü paylaştı!

Neil Gaiman'ın kaleme aldığı The Sandman'in dizi uyarlaması 5 Ağustos'ta Netflix'te gösterime girdi. Netflix'in en pahalı dizisi olarak yer alan The Sandman, yayınlandığı andan itibaren beğenileri kazanmayı başardı. Dizinin 2. sezonu hakkında herhangi bir açıklama gelmemesine rağmen bugün, sürpriz bir bölüm yayınlandı.

Bölümler, The Sandman: Dream Country'nin üçüncü cildinden hikayeler içeriyor

DC çizgi romanın evreninde hayatımıza gire Sandman, Rüya Lordu Morpheus'un başından geçen olayları anlatıyor. Dizide, insanlar tarafından hapsedilişini ve ortada olmadığı zamanlarda meydana gelen olaylarla mücadelesini izliyoruz. Sandman, 10 bölümden oluşan ilk sezonuyla izleyicilerin beğenisini kazanmayı başardı.

From the mind of Neil Gaiman, a two-part bonus episode of THE SANDMAN, featuring the stories "A Dream of a Thousand Cats" and "Calliope," is now streaming only on Netflix. pic.twitter.com/0z71QUNStG — The Sandman (@Netflix_Sandman) August 19, 2022

Başarının ardından ise 2. sezon hakkından herhangi bir açıklama gelmedi. Bunun yerine Netflix, uyarlama için sürpriz bir yeni bölüm duyurdu. Bir basın açıklamasıyla duyuran Netflix, iki bölüm bonus bölümün Neil Gaiman'ın ikonik karanlık fantastik roman serisi The Sandman: Dream Country'nin üçüncü cildinden hikayeler içereceğini doğruladı.

Netflix'in en pahalı dizisinin oyuncularıyla konuştuk!

Bölümlerde hem animasyon hem de canlı aksiyon kısımlarını görmek mümkün. İlk bölüm 'A Dream of a Thousand Cats' başlığını taşıyor. İkinci bölüm ise 'Calliope' başlığıyla yer alıyor. İlk bölümde Londra merkezli animasyon şirketi Untold Studio'nun grafikleri ve animasyonları olay yaratacak gibi görünüyor.

Yönetmen Hisko Hulsing bir açıklamasında, hayranların The Sandman yeni bölüm yorumlamasından neler bekleyebileceklerini anlattı. "A Dream of a Thousand Cats'in animasyon versiyonunu, gerçek yağlı boya tabloların büyüsünü kullanarak elimizden geldiğince büyüleyici ve hipnotik hale getirmeye çalıştık. Resimleri, aynı anda hem topraklanmış hem de rüya gibi hissettiren bir trippy dünya yaratmak için telepatik kedilerin gerçekçi 3D animasyonuna dayanan klasik olarak çizilmiş 2D animasyonla birleştirdik."

Netflix'in 165 milyon dolar bir bütçe ayırarak 2019 yılında anlaştığı dizinin çekimleri 2020 yılında başladı. Ardından dizinin efekt çalışmaları ve düzenlemeleri için de epey vakit harcandı. Bunun sonucunda ise yayınlandığı günden itibaren tüm dünyada en çok izlenen yapım olmayı başardı.

Dizinin oyuncu kadrosunda ise Tom Sturridge, Gwendoline Christie, Jenna Coleman, Vivienne Acheampong, Boyd Holbrook, Charles Dance, Asim Chaudhry ve Sanjeev Bhaskar gibi isimler yer alıyor.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? The Sandman dizisini izlediğiniz mi? İzlediyseniz diziyi nasıl buldunuz? Diziyle ilgili daha detaylı bilgi almak için dizinin oyuncularıyla yaptığımız röportajı izleyebilirsiniz. Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!