Netflix'ten Türkiye fiyatlarına ikinci zam!

Kur artışı nedeniyle ülkemizde faaliyet gösteren platformlar, hizmetlerine zam yapmaya devam ediyor. Netflix Türkiye, 2022 yılında ikinci zam ile gündeme geldi. İşte yeni Netflix Türkiye üyelik ücretleri…

Netflix abonelik sisteminde Temel, Standart ve Özel olmak üzere 3 farklı plan mevcut. 2021 yılında 26,99 TL olan Temel Plan, Nisan 2022 zammı ile birlikte 37,99 TL'ye yükselmişti. Özel Plan ise geçtiğimiz zam döneminde 54,99 TL'den 77,99 TL'ye yükseldi. Bugün güncellenen üyelik ücretleri, geçtiğimiz yıla göre yüzde 70,39 arttı.

Netflix Türkiye zam yaptı! Yeni üyelik ücretleri belli oldu

Nisan 2022'de 37,99 TL olan Temel Plan, yeni zam ile birlikte 45,99 TL'ye yükseldi. 57,99 TL olan Standart Plan ise 69,99 TL olarak güncellendi. Ultra HD görüntü kalitesi sunan tek üyelik türü olan Özel Plan ise 77,99 TL'den 93,99 TL'ye artış gösterdi.

Netflix, bir süredir reklamlı üyelik planı iddialarıyla gündeme geliyor. Üyelik ücretlerine zam yapan şirket, henüz reklamlı üyelik planı ile ilgili açıklamada bulunmadı.

Netflix alternatifi ücretsiz platformlar!

Güncel Netflix Türkiye üyelik ücretleri;

Temel Plan: 45,99 TL – Tek cihaz, 480p Çözünürlük

Standart Plan: 69,99 TL – İki cihaz, 1080p Çözünürlük

Özel Plan: 93,99 TL – Dört cihaz, 4K + HDR Çözünürlük

Önceki fiyatlar;

Temel Plan: 37,99 TL – Tek cihaz, 480p Çözünürlük

Standart Plan: 57,99 TL – İki cihaz, 1080p Çözünürlük

Özel Plan: 77,99 TL – Dört cihaz, 4K + HDR Çözünürlük

Kullanıcılara sunulan imkanlar ise şu şekilde;