Netflix'te fırtınalar kopuyor! Tarihi kayıp

Netflix, geçtiğimiz yıldan bu yana rekor sayıda abone kaybetti. Bunu da bizzat şirketin kendisi paylaşmış olduğu kazanç raporlarında paylaştı. Her ne kadar geliri önemli bir ölçüde yükselmiş olsa da 1 milyondan fazla kişi platformdaki aboneliğini sonlandırdı.

Netflix 1 milyondan fazla abone kaybetti!

Netflix, bu yılın ilk üç ayında 200 binden fazla abone kaybetti. Üstelik buna hizmetlerini durdurduğu Rusya'daki 700 binden fazla kullanıcısı da dahil değil. Şimdi ise 1 Nisan ila 30 Haziran tarihleri arasındaki durumu paylaştı.

Buna göre şirket, 3 ay içerisinde 970 bin abone kaybetti. Tabii kendileri 2. çeyrekte 2 milyon abone kaybı beklediğini bunun çok daha altında kaldıkları için durumdan memnun olduklarını söyledi. Zira 3. çeyrekte 1 milyon yeni abone kazanmayı hedefliyorlar.

Netflix hesap paylaşan kullanıcılardan ekstra ücret alacak!

Hatta beklenenden az kayıp yaşanmasını Stranger Things'in 4. sezonuna bağlayan birçok kişi var. İzlenme verilerine baktığımızda Squid Game'i bile kat be kat gerisinde bıraktığı için bunun büyük oranda doğru olduğunu kabul edebiliriz.

Fakat yine de şirket tehlikenin farkında. Disney+ ve HBO Max gibi birçok dijital akış platformu güçlenerek geliyor. Üstelik fiyat tarafında da çok daha avantajlı gözüküyorlar. Ayrıca Netflix gibi abone kaybı değil, milyonlarca yeni abone açıklıyorlar.

Dolayısıyla Netflix, şifre paylaşımının önüne geçerek ve de reklamlı yeni hizmetini kullanıma sunarak daha fazla abonelik oluşturulmasını sağlamaya çalışıyor. Fakat yine de bu kadar büyük bir düşüş yaşanması tüm platformlar için uyarı niteliği taşıyor.

Gelir tarafında ise şirket adına olumlu gelişmeler yaşanıyor. Açıklanana göre, kasaya giren parada geçtiğimiz yılın aynı dönemine, yani 2. çeyreğine göre yüzde 8.6 oranında bir artış yaşandı. Bu sayede geliri de 7.3 milyar dolardan 7.9 milyar dolara yükseldi.

Şirketin net karı ise yüzde 6.5 oranında yükseldi. Paylaşılan verilere göre 1.3 milyar dolardan 1.4 milyar dolara çıktı. Yani gelir 600 milyon dolar artmış olmasına rağmen net kar 100 milyon dolar civarında bir artış gösterdi.

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