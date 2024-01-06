Netflix, Oyunlardan Reklam İle Para Kazanmayı Hedefliyor

Netflix, birçok abone farkında olmasa da 2021 yılından beri geniş bir oyun kataloğuna sahip. Bu sayede Netflix üyeleri popüler mobil oyunları ücret ödemeden oynayabiliyor. Bunlara son örnek ise GTA Trilogy- Definite Edition mobil oyununun abonelere ücretsiz hale gelmesiydi.

Netflix oyunları için reklam iddiası! Peki ama nasıl olacak?

Bildiğiniz gibi Netflix oyunları reklam ve oyun içi ödeme içermiyor. Abone çekmek için başvurulan bu yöntem işe yarasa da firma üzerinde önemli bir maddi yük yaratmış durumda. İşte yayın platformu bu durumu değiştirmenin peşinde. Wall Street Journal'in haberine göre Netflix, oyun işinden artık para kazanmanın peşinde. Bu anlamda Netflix yöneticileri birkaç farklı senaryo üzerinde duruyor.

Ücretli ya da oyun içi ödeme yöntemlerine sahip oyunları tıpkı uygulama marketleri gibi pazarlamak planlardan bir tanesi. Ancak asıl plan, Netflix reklam destekli aboneliğe sahip üyelere, bu oyunları reklamlı satmak üzerine yoğunlaşıyor. Yani Netflix oyun özelliği için ücretsiz ve reklamsız dönem sona erecek gibi görünüyor.

İlk defa Kasım 2021'de karşımıza çıkan Netflix oyun özelliği, öncelikle platformun dizileri için yapılan özel oyunlardan ibaretti. Daha sonrasında ise Netflix aboneleri için normalde ücretli satılan oyunlar yavaş yavaş bu oyun kataloğuna eklenmeye başladı.

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Her ne kadar son aylarda popüler olmaya başlasa da, Netflix oyun özelliğini oldukça küçük bir kitle kullanıyor. Buna göre Netflix abonelerinin sadece yüzde birlik bir kısmı bu oyunları oynuyor. Şu an için Netflix abone sayısı ise 250 milyona yakın durumda. Yani sadece 2,5 milyona yakın abone bu ücretsiz Netflix oyun özelliğine erişim sağlıyor.

Netflix oyun özelliğinden haberi bile olmayan ya da oynamak istemeyen kişi sayısı da 240 milyonun üstünde. Peki ama Netflix, hali hazırda yeterince ilgi görmeyen oyun özelliği üzerinden reklamla nasıl para kazanacak? Bu anlamda Netflix'in GTA Mobil gibi ücretli oyunlarla anlaşmasının da bir pazarlama taktiği olma ihtimali var. Netflix'in önce aboneleri bu özelliği kullanmaya teşvik edip alışkanlık sağlamaya çalıştığı iddialar arasında.

Peki daha önce Netflix üzerinden oyun oynadınız mı? ya da platformun bu özelliğinden haberiniz var mıydı? Yorumlarınızı bekliyoruz.