Netflix, popüler manga serisi One Piece için yeni bir anime uyarlaması yapacak. Wit Studio'nun üstleneceği bu anime, East Blue destanının başlangıcını ele alacak.

Netflix, One Piece için yeni bir anime serisi hazırlıyor

Netflix, One Piece hayranlarını sevindirmeye devam ediyor. Şirketten gelen yeni açıklamaya göre, popüler manga serisi için başka bir anime uyarlaması daha hazırlanacak. Bu animeyi ise meşhur yapımcı Wit Studio üstlenecek.

Wit Studio, Netflix için One Piece hazırlayacak

Netflix yaptığı son açıklamada, One Piece'in yeni bir anime serisine kavuşacağını açıkladı. Bunun için Shueisha, Fuji Television Network ve Toei Animation ile ortaklık kurduğunu duyurdu. Attack on Titan ve Spy X Family gibi çalışmalarıyla tanınan Wit Studio ise yeni seriyi hazırlayacak.

An all-new anime adaptation of the ONE PIECE manga starting from the iconic East Blue saga is coming to Netflix! Titled THE ONE PIECE, the anime series will be produced by the renowned WIT Studio, recognized for their work on hit anime such as SPY x FAMILY and Attack on Titan. pic.twitter.com/EFMVcKxqj3 — Netflix (@netflix) December 17, 2023

Yeni One Piece animesi, East Blue destanındaki hikayenin başlangıcını ele alacak. Eiichiro Oda'nın popüler mangasıyla aynı hikaye örgüsünü takip edecek. Şirketin açıklamasına göre izleyiciler, Wit Studio'nun "üst düzey animasyon becerilerini" bu yapımda da görecek.

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Aslında 1999'dan bu yana Japonya'da haftalık olarak One Piece animesinin yayınlandığını hatırlatmak gerekiyor. Toei Animation tarafından hazırlanan bu seri, Netflix'le birlikte hem görsel hem de anlatımda yükseltme alacak.

Stüdyo değişikliği, hikaye örgüsünde de bazı değişiklikler olabileceğine işaret ediyor. Wit'in, anlatımı daha heyecanlı tutmak için hikayeden bazı olayları atlayabileceği düşünülüyor.

One Piece animesi için henüz yayın tarihi veya oyuncu detayları paylaşılmadı. Toei Animation tarafından hazırlanan serideki seslendirme sanatçılarıyla çalışılıp çalışılmayacağı belirsiz.

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