Netflix'in Pokemon dizisinden ilk fragman yayınlandı! Konusu ne?

Dünyanın en büyük dijital akış platformu Netflix, kütüphanesine dahil ettiği en yeni film ve diziler ile kullanıcı deneyimini yükseltmeye devam ediyor. Son olarak platform, geçtiğimiz yıl duyurduğu Pokemon Concierge dizisinden ilk fragmanı yayınladı.

Pokemon Concierge animasyon dizisinden ilk fragman yayınlandı!

Netflix, son zamanlarda ülkemizde de büyük bir kitlesi olan animasyon dizilerine verdiği önemi artırdı. Bu kapsamda kütüphaneye her ay yeni animasyonlar dahil oluyor. Şimdi ise bunlar arasına Pokemon Concierge da katılıyor.

Netflix ve The Pokemon şirketlerinin ortaklığı ile seyirciye sunulacak Pokemon Concierge 'ın prodüksiyonunu Dwarf Animation Studio üstleniyor. Animasyon dizisi, Pokémon Resort adındaki bir tatil köyünde otel görevlisi olarak çalışan Haru'yu ve burada konaklayan Pokémon'ları konu alacak.

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Netflix'in Asya yapımı içeriklerinden sorumlu Başkan Yardımcısı Minyoung Kim, Pokemon Concierge ile ilgili yaptığı konuşmada, içeriği söyle tarif etti;

"Netflix, 'Pokémon Concierge' ile hem Japonya'daki hem de dünya genelindeki izleyicilere keyifli anlar yaşatmayı sabırsızlıkla bekliyor. The Pokémon Company ile yakın bir iş birliği içinde hayata geçirilen bu yeni dizi, Pokémon dünyasında geçiyor ve çığır açıcı stop-motion animasyon sayesinde tamamıyla yeni bir görsel ve anlatısal deneyim sunuyor"

"Bu yeni diziyi Pokémon Günü'nde açıklamaktan ve popüler seriyi onurlandıran bu özel günde hayranlara dört gözle bekledikleri daha fazla şey sunmaktan da ayrı bir heyecan duyuyoruz."

Pokemon Concierge'nin seyirciye sunulacağı tarih ise henüz açıklanmadı. Tahminler, önümüzdeki ayları işaret ediyor. Bunun yanı sıra Netflix, geçtiğimiz yıl The Pokémon ile içerik işbirliği anlaşması yaptı. Bu anlaşmanın Pokemon Concierge ile kalmayacağı ve ilerleyen zamanlarda yeni Pokemon yapımları gelmesi bekleniyor.

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Pokemon Concierge beklentileri karşılayacak mı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.