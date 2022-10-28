Netflix'in en çok izlenenleri! Yeni rekor mu geliyor?
Teknoloji Haberleri
Netflix geçtiğimiz günlerde 10-16 Ekim arası en çok izlenen diziler listesini paylaştı. Şimdi de bu haftanın Top10'ini açıkladı.
Dünyanın en popüler dijital yayın platformu olma unvanını elinde tutan Netflix, 2 yıldır en çok izlenen diziler ve filmler listesini paylaşıyor. Tabii bu yapımların yerli ve yabancı olmasının yanı sıra içeriğin diline göre de sıralandığı bazı listeler mevcut. Bu hafta ise toplam izlenme saatine göre düzenlediği Top10 listesini paylaştı.
Netflix, haftanın en çok izlenen diziler listesini paylaştı!
Netflix, platform içerisinde kullanıcılar tarafından en çok izlenen ve uzun süredir popüler olan yapımları düzenli olarak paylaşıyor. Bu doğrultuda izlenme saatine göre haftalık, aylık, yıllık ve tüm zamanların rekorlarını elinde tutanlar şeklinde farklı listeleri yayınlıyor. Şimdi de 17-23 Ekim arası en çok izlenenleri paylaştı.
Netflix'in mobil oyun hizmetini duydunuz mu? Netflix tarafından paylaşılan listenin birinci sırasında 148 milyon 240 bin izlenme saatiyle The Watcher'ın 1. sezonu yer alıyor. Bu yapım geçtiğimiz hafta da Top10 listesine girmeyi başarmıştı. Ayrıca izlenme oranı da giderek artıyor. Listenin 2. sırasında ise 69 milyon 110 bin izlenme saatiyle DAHMER: Monster: The Jeffrey Dahmer Story yer alıyor. Bu yapım da geçtiğimiz 5 hafta boyunca platformun en çok izlenenleri arasına girmeyi başardı. Fakat Squid Game ve Stranger Things gibi yapımlarla boy ölçüşemeyeceği için kısa sürede 2. sıraya düştü. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!
#TV (İngilizce)Kaç haftadır Top10 listesindeToplam izlenme (saat)1The Watcher: 1. sezon2148 milyon 240 bin2DAHMER: Monster: The Jeffrey Dahmer Story569 milyon 110 bin3From Scratch132 milyon 230 bin4Love Is Blind: 3. sezon124 milyon 890 bin5The Midnight Club: 1. sezon321 milyon 650 bin6Unsolved Mysteries: Volume 3118 milyon 930 bin7The Sinner: 4. sezon: Percy313 milyon 240 bin828 Days Haunted: 1. sezon112 milyon 980 bin9Dynasty: 5. sezon512 milyon 610 bin10Wild Croc Territory: 1. sezon111 milyon 550 bin
Dahmer Teknoloji Haberler
Netflix'in mobil oyun hizmetini duydunuz mu?
Netflix tarafından paylaşılan listenin birinci sırasında 148 milyon 240 bin izlenme saatiyle The Watcher'ın 1. sezonu yer alıyor. Bu yapım geçtiğimiz hafta da Top10 listesine girmeyi başarmıştı. Ayrıca izlenme oranı da giderek artıyor.
Listenin 2. sırasında ise 69 milyon 110 bin izlenme saatiyle DAHMER: Monster: The Jeffrey Dahmer Story yer alıyor. Bu yapım da geçtiğimiz 5 hafta boyunca platformun en çok izlenenleri arasına girmeyi başardı. Fakat Squid Game ve Stranger Things gibi yapımlarla boy ölçüşemeyeceği için kısa sürede 2. sıraya düştü.
Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!