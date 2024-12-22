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NASA tarih verdi: 10 katlı bina büyüklüğünde ve Dünya'ya yaklaşıyor

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NASA, 24 Aralık 2024 tarihinde 10 katlı bina büyüklüğündeki devasa bir asteroitin Dünya'nın yakınından geçeceğini duyurdu.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) , devasa bir asteroitin Dünya'nın yakınından geçeceğini duyurdu. Uzay ajansı, 24 Aralık sabahında, 2024 XN1 adlı devasa bir asteroitin Dünya'ya tehlike oluşturmadan geçiş yapacağını bildirdi.

10 KATLI BİR BİNA BÜYÜKLÜĞÜNDE

10 katlı bir bina büyüklüğündeki asteroitin, saatte 23 bin kilometreden fazla hızla ilerleyerek Dünya'ya 7,21 milyon kilometre uzaklıktan geçeceği kaydedildi.

ÇARPMA OLASILIĞI SIFIR

Royal Greenwich Gözlemevi'nden astronom Jess Lee, asteroitin Dünya'ya çarpma olasılığının sıfır olduğunu söyleyerek, "Asteroit oldukça uzakta olacak, bu nedenle Dünya için bir tehlike oluşturmuyor. Bu büyüklükteki bir cisim gezegenimize çarpsaydı, sonuçları çok yıkıcı olabilirdi" dedi.

NASA tarih verdi: 10 katlı bina büyüklüğünde ve Dünya'ya yaklaşıyor
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - Teknoloji
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

CARPMA OLASILIGI SIFIRSA HABER DEGERI KAC ??? :)

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Haber YorumlarıArif İnanç:

7 milyon kilometre nedirki. Şurdan şurası. Baya yakınmış.

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Haber YorumlarıZübükzade:

Reis uzaya bomba atar meteoru durdurur akepenin oyları artar yada meteoru chp atttı der yine oylarını artırır

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Haber YorumlarıMurat Kara:

Allah vere yerle bir ede dunyayayida zenginlerden para gözlüklerle gözleri duymayanlara mahvolsun gitsinler

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