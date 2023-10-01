NASA'nın Fırlatma Hizmetleri Programı'nın Başına Türk Bir Yönetici Getirildi

NASA'nın Fırlatma Hizmetleri Programı'nın (LSP) liderliğine Türk bir yönetici olan Serkan Baştuğ getirildi. LSP, Dünya'yı gözlemleyen, diğer gezegenleri ziyaret eden ve evreni keşfeden uzay araçlarının roketlerin fırlatılmasından sorumludur. Baştuğ, LSP'nin misyon entegrasyon ekiplerini yönlendirecek ve Psyche misyonunun başarılı entegrasyonunu sağlayacaktır.

Nasa'nın Fırlatma Hizmetleri Programı (LSP), hava durumu uydularından teleskoplara, Mars gezicilerine ve daha fazlasına kadar Dünya'yı gözlemleyen, diğer gezegenleri ziyaret eden ve evreni keşfeden uzay araçlarının roketlerin fırlatılmasından sorumludur.

LSP birimi, uzay aracını en uygun roketlerle eşleştiren, fırlatma sürecini yöneten, görev öncesi planlamadan fırlatma sonrasına kadar destek sağlayan bir aracı görevi görüyor. Aynı zamanda Nasa'nın uzaya erişimi garanti altına almak için hem mevcut hem de gelişmekte olan yerli fırlatma yeteneklerini kullanan karma filo fırlatma stratejisi politikasının uygulanmasına yardımcı oluyor. Şimdi ise bu birimin yöneticisi olması için bir Türk seçildi.

Nasa, LSP programının başına Serkan Baştuğ'u getirdi!

Bu gece NASA tarafından yapılan paylaşımda, LSP ekibinin liderliğine Serkan Baştuğ'un getirildiği açıklandı. Aynı zamanda Baştuğ'un eğitim bilgileri, görevi ve yeni iş tanımına dair birçok bilgi de bu gönderide tüm dünya ile paylaşıldı.

? Meet the #MissionToPsyche Team! ? Serkan Bastug – LSP Mission Manager pic.twitter.com/JmJ8SW4VPk — NASA's Launch Services Program (@NASA_LSP) September 30, 2023

Serkan Baştuğ için yapılan paylaşımda şunlar söylendi:

İş Sorumluluklarım

"LSP fırlatma aracı görev yöneticisi olarak, sorumluluklarım erken planlama, fırlatma aracı temini, entegrasyon ve fırlatma kampanyası gibi misyon yaşam döngüsü sürecini içeren misyon entegrasyon ekiplerini yönlendirmektir."

Psyche Misyonu

"Psyche uzay aracı müşterisi ve Space X fırlatma hizmetleri yüklenicisine başvuru noktası olarak hizmet veriyorum. LSP misyon entegrasyon ekibine rehberlik ediyorum, bu ekip, misyon için planlama, teknik yeterlilik, program ve bütçe sorumluluğunu taşıyan çok disiplinli uzmanlardan oluşuyor. Genel odak noktam, Psyche misyonunun başarılı entegrasyonu ve fırlatımında yer alan tüm tarafların etkili iletişim kurduğundan ve birlikte çalıştığından emin olmaktır.

Bilim insanları, Psyche'nin Dünya'nınkine benzer açık bir gezegen çekirdeği içerdiğine inanıyor. Güneş'in etrafında dönen bir asteroidi incelemek için 2 milyar mil seyahat etmenin, Dünya'nın çekirdeğinin sırlarını açmamıza yardımcı olacağını buluyorum. Psyche misyonu, Jules Verne'in bilim kurgu romanı 'Yerkürenin Merkezine Yolculuk'una çok farklı bir bakış açısı sunuyor."

Eğitim ve deneyim

"KSC'de 16 yıl boyunca LSP ile çalıştım. Kaliforniya Üniversitesi Makine Mühendisliği ve Ekonomi lisans derecelerim var ve Cal Poly Pomona'dan Havacılık Mühendisliği Yüksek Lisans derecesine sahibim. Gençken büyük bir bilim kurgu hayranıydım ve Mühendislik ve Havacılık kariyer alanlarına yönelmem, ilgi alanlarımın doğal bir sonucuydu."

Benim hakkımda bilinmeyenler

"Boş zamanlarımda ailemle vakit geçirmeyi, arkadaşlarımla golf oynamayı ve egzersiz yapmayı seviyorum. NASA'daki işimin yanı sıra, Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetleri yedek subayı olarak görev yapıyorum ve yüzey muharebe gemilerinin bakımını yapmaya yardımcı olarak, herhangi bir çatışma veya acil duruma hazır olmalarını sağlıyorum."

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