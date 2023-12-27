Nasa, uzun bir aradan sonra Ay yüzeyine astronot indirecek. Bunun için Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX ile birlikte çalışıyor. SpaceX'in Starship Roketi, insanlı iniş yapacak. Böylece Artemis III görevinde önemli bir rol oynayacak. Starship çok uzun olduğundan astronotların yüzeye çıkmak için bir asansöre ihtiyacı olacak. Bunun için çalışmalar şimdiden başladı. Artemis III görevinin astronotları Starship'in mürettebat asansörünü deneyimliyor. İşte detaylar…

Nasa'nın astronotları Starship'in mürettebat asansörünü test ediyor!

Nasa, ilk mürettebatlı Artemis çıkarma işleminin 2025 yılı içinde yapılmasını planlıyor. Nasa, Artemis III görevi için SpaceX ile ortak çalışacak. Elon Musk'un özel uçuş firması, yaklaşmakta olan görevde önemli rol oynayacak olan Starship Roketi'nin özel bir versiyonu olan İnsan İniş Sistem (HLS) üzerinde çalışıyor. Ancak hala daha yapılacak çok iş var. İki astronot, Starship HLS'nin hayati bir parçası olan mürettebat asansörünün test edilmesine yardımcı oldu.

Starship Roketi şirketin Falcon 9 roketinden çok daha fazla güç ve yük taşıma kapasitesine sahip. Starship Roketi, Super Heavy'nin ilk aşamasından kurtulduğunda 50 metre yüksekliğinde olacak. Bununla birlikte mürettebat bölmesi aracın tepesine yakındır. Bu nedenle, Starship Roketi'nin HLS'nin astronotlarını burundan ay yüzeyine taşımak için bir asansöre ihtiyacı var.

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SpaceX, California'daki tesisinde planlanan HLS asansörünün bir prototipini inşa etti. HLS asansörünün prototipi çalışan mekanik bileşenlere ve kontrollere sahip tam ölçekli bir sepete sahiptir. Astronotlar, mürettebatın Ay yüzeyinde bekleyebileceği hareket aralığına ve hareketliliğe yakın olan uzay kıyafetleri giydiler. Bu sayede test daha gerçekçi ve daha başarılı oldu. Gerçek görevde Artemis III mürettebatı, Axiom Space tarafından geliştirilen yeni gelişmiş uzay kıyafetlerine giyecek. Ancak bu kıyafetler henüz hazır değil.

Bu test, astronotlara kapı mandalları, rampa dağıtım arayüzleri, kargo depolama ve diğer tasarım unsurları gibi kontrolleri değerlendirme fırsatı verdi. Bu geri bildirim, SpaceX ekibi için oldukça değerli. Çünkü şirket, Starship ile astronotların ay yüzeyine ulaşmasını sağlayacak donanımı geliştiriyor.