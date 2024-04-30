NASA'nın 226 milyon kilometre ötedeki internet hızı

Hızlı bir internet muhtemelen tüm teknoloji tutkunlarının ortak istekleri arasındadır. Günümüz internet sağlayıcılarından bazıları gerçekten yüksek hızlarda internet deneyimlerini bizlere sunabiliyor. Ancak her zaman bir şehir efsanesi olarak dillerden dile gezen "Nasa internet hızı" hikayesi vardır. Bu haberimizde sizlere Nasa'nın internet hızından veya kotasından bahsetmeyeceğiz. Fakat NASA 226 milyon kilometre ötede 25 Mpbs desek? İşte detaylar…

NASA internet hızı konusunda yeni bir çağ açıyor! 226 milyon kilometrede 25 Mpbs!

Bugün kullandığımız internetin ortalama hızı ne kadar? Geçtiğimiz yapılan araştırmalarda Türkiye'nin ortalama internet hızları belli oldu. Ülkemizin ortalama indirme yani download internet hızı 41.49 Mpbs olurken (sabit internetler için), ortalama yükleme yani upload hızı ise 11.10 Mpbs oldu. Araştırmanın diğer detaylarını merak ediyorsanız "buraya tıklayarak" ilgili haberimizi okuyabilirsiniz.

Şimdi ise konu tekrardan NASA'ya gelebilir. Karşılaştırma yapabilmeniz adına sizlerle Türkiye'nin ortalama verilerini paylaştık. Zira NASA, verileri 140 milyon mil (226 milyon kilometre) uzaklıktan Dünya'ya geri aktaran bir testte tam 25 Mbps hıza ulaştı. Peki konuyla ilgili test nasıl yapıldı?

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Öncelikle test platformu aynı adı taşıyan bir asteroide doğru giden Psyche sondasına bindirildi. Devamında 11 Aralık tarihinde Psyche sondası yola çıktı. Uzay aracı ilk testi 19 milyon mil (30 milyon kilometre) uzaktayken yaptı ve NASA internet hızı olarak 267 Mpbs hıza ulaştı.

İkinci test ise biraz daha uzakta yani 140 milyon mil (226 milyon kilometre) uzakta yapıldı. Bu testte sondadan Dünya'ya uzay aracının yolculuk esnasında kaydettiği önemli mühendislik verilerinin gönderilmesi istendi. Yapılan testlerde NASA 140 milyon mil mesafedeki araçtan bu verileri toplamda ortalama 25 Mpbs hız ile aldı.

Peki siz NASA internet hızı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde belirtmeyi unutmayın…