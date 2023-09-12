NASA astronotu Frank Rubio, uzayda en uzun süre kalan astronot olarak rekor kırdı. Rubio, 355 gün 3 saat 45 dakika ile önceki rekoru geride bıraktı ve süresini 371 güne çıkarmayı hedefliyor. NASA Başkanı Bill Nelson, Rubio'nun keşif esansını yansıttığını ve gelecek nesil astronotlar için yol açtığını belirtti.

Uzay deyince aklımıza ilk gelen kurumlardan biri hiç şüphesiz Nasa'dır. Keşifleriyle birlikte evrenin karanlık gizemini aydınlatıyor. NASA ilklere ve rekorlara imza atmaya devam ediyor. NASA astronotu Frank Rubio geçen yılın eylül ayında uzaya fırlatıldığında, yörüngeye çıkan ilk Amerikalı oldu. Tabiki bununla yetinmedi. 355 gün sonra Rubio, bir NASA astronotu tarafından uzayda en uzun süre kalış rekorunu kırdı.

NASA astronotu Frank Rubio uzayda en uzun süre kalan astronot oldu!

Rubio, geçen yıl NASA astronotu Mark Vande Hei'nin kaydettiği 355 gün 3 saat 45 dakikayı geride bıraktı. 11 eylül pazartesi günü kendi rekorunu kırdı. İlk uzay görevine çıkan Rubio'nun birkaç hafta içinde Dünya'ya dönerek uzayda kalış süresini 371 güne çıkaracak. NASA, eski ismiyle Twitter olan X'te uzay uçuşu rekorunu duyuran bir mesaj yayınladı.

NASA Başkanı Bill Nelson, Pazartesi günü yayımlanan bir mesajda, "Frank Rubio'nun uzaydaki yolculuğu keşif esansını yansıtıyor. NASA'nın en uzun süre uzayda kalan ABD'li astronotu olarak rekorları kırarken, gelecek nesil astronotlar için yol açıyor" dedi.

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Rubio şu anda bir NASA astronotu tarafından gerçekleştirilen en uzun süreli sürekli uzay görevi rekorunu elinde bulunduruyor. Ancak uzayda en uzun süre kalan kişi rekoru hala başkasında. 1990'ların ortalarında Mir uzay istasyonunda 437 gün 18 saat yaşayan Rus kozmonot Valeri Polyakov'a ait.

Rubio, geçen yıl Eylül ayında Soyuz uzay aracıyla fırlatıldı. Ancak rekor kıracak bir uzay görevi planlarında değildi. Soyuz uzay aracının maceraları yalnızca bu görevle sınırlı değil. Soyuz uzay aracından bahsettiğimizde geçmişinden bahsetmezsek olmaz. Profesyonel astronotlar tarafından gerçekleştirilen çoğu uzun süreli görev planlanan bir görevi vardı.

ISS'de iki Rus kozmonot olan Sergey Prokopyev ve Dmitri Petelin ile birlikte altı ay boyunca kalması planlanıyordu. Ancak aksilikler peş peşe geldi. Aralık ayında Soyuz kapsülünde beklenmedik bir sızıntı meydana geldi. Böylece görevin seyrini değişti.

Rus uzay yetkilileri, kapsülün güvenli olmadığını düşünerek üçlüyü eve getirmeye karar vermedi. Bunun yerine şubat ayının sonunda Soyuz uzay aracını yeniden göndermeye karar verdiler. Değişiklik, görevi denetleyen yetkilileri görevi yeniden düzenlemeye zorladı. Böylece uzayda kalma süreleri altı ay daha uzadı.