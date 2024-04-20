Murat Boz'un vivo V30 Teknoloji Testi

SDN ekranlarının sevilen serisi Teknoloji Testi'nin bugünkü konuğu popüler şarkıcı Murat Boz oldu. Murat Boz'a teknoloji testi nasıl sonuçlandı?

Murat Boz'a teknoloji testi yaptık!

vivo'nun en yeni amiral gemisi telefonu olan V30'u kullanan Boz, telefonun tasarımını, kamerasını, pil ömrünü ve diğer özelliklerini beğendiğini söyledi. Özellikle telefonun Star Işığı özelliği sayesinde doğal ortamlarda çekilmiş fotoğrafların çok daha güzel göründüğünü belirtti.

Boz ayrıca yapay zeka, sanal gerçeklik ve uzay teknolojileri gibi konulardaki görüşlerini de paylaştı. Yapay zekanın birçok alanda insanlara yardımcı olabilecek bir potansiyele sahip olduğunu düşündüğünü söyledi. Sanal gerçekliğin ise gelecekte çok daha yaygın olarak kullanılacağına inandığını belirtti. Uzay teknolojisinin ise insanlığın geleceği için çok önemli olduğunu ve bir gün Mars'a gitmeyi hayal ettiğini söyledi.

Murat Boz ve SDN Kurucusu Hakkı Alkan, videoda ayrıca robot süpürgeler, sosyal medya ve Elon Musk'ın girişimleri gibi konularda da sohbet etti. Videoda dikkat çeken diğer noktalar arasında Murat Boz'un vivo V30'un selfie çubuğu ve powerbank gibi aksesuarlarını da test etmesi, Hakkı Alkan'ın Murat Boz'a Rayban ve Meta'nın yeni akıllı gözlüğünü tanıtması ve Murat Boz'un video çekerken "Hey Meta" komutunu kullanarak akıllı gözlüğü kontrol etmesi yer aldı.