Üye Girişi
Haberler

Murat Boz'un vivo V30 Teknoloji Testi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SDN ekranlarının sevilen serisi Teknoloji Testi'nin bugünkü konuğu popüler şarkıcı Murat Boz oldu. Murat Boz, vivo V30'un tasarımını, kamerasını, pil ömrünü ve diğer özelliklerini beğendiğini söyledi. Ayrıca yapay zeka, sanal gerçeklik ve uzay teknolojileri gibi konulardaki görüşlerini de paylaştı.

SDN ekranlarının sevilen serisi Teknoloji Testi'nin bugünkü konuğu popüler şarkıcı Murat Boz oldu. Murat Boz'a teknoloji testi nasıl sonuçlandı?

Murat Boz'a teknoloji testi yaptık!

vivo'nun en yeni amiral gemisi telefonu olan V30'u kullanan Boz, telefonun tasarımını, kamerasını, pil ömrünü ve diğer özelliklerini beğendiğini söyledi. Özellikle telefonun Star Işığı özelliği sayesinde doğal ortamlarda çekilmiş fotoğrafların çok daha güzel göründüğünü belirtti.

Boz ayrıca yapay zeka, sanal gerçeklik ve uzay teknolojileri gibi konulardaki görüşlerini de paylaştı. Yapay zekanın birçok alanda insanlara yardımcı olabilecek bir potansiyele sahip olduğunu düşündüğünü söyledi. Sanal gerçekliğin ise gelecekte çok daha yaygın olarak kullanılacağına inandığını belirtti. Uzay teknolojisinin ise insanlığın geleceği için çok önemli olduğunu ve bir gün Mars'a gitmeyi hayal ettiğini söyledi.

Murat Boz ve SDN Kurucusu Hakkı Alkan, videoda ayrıca robot süpürgeler, sosyal medya ve Elon Musk'ın girişimleri gibi konularda da sohbet etti. Videoda dikkat çeken diğer noktalar arasında Murat Boz'un vivo V30'un selfie çubuğu ve powerbank gibi aksesuarlarını da test etmesi, Hakkı Alkan'ın Murat Boz'a Rayban ve Meta'nın yeni akıllı gözlüğünü tanıtması ve Murat Boz'un video çekerken "Hey Meta" komutunu kullanarak akıllı gözlüğü kontrol etmesi yer aldı.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Murat Boz Vivo Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

E Devlet çöktü mü Son Dakika? E Devlet'te sorun mu var 20 Nisan Cumartesi 2024 20 Nisan 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 20 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 20 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 20 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 20 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 20 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 20 Nisan 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 20 Nisan Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 20 Nisan Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 20 Nisan Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! 22 Nisan Pazartesi günü okullar tatil mi, yarım gün mü? 20 Nisan Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Sadettin Saran kimdir, serveti ne kadar? Sadettin Saran aday mı? Sadettin Saran Fenerbahçe başkanlığına aday oldu mu? Tövbe duası: Tövbe istiğfar duası okunuşu ve yazılışı nedir? Arapça Tövbe duası ve Türkçe meali! Tövbe nasıl edilir? Nasuh Tövbe duası nasıl okunur?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title