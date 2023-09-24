MSI Vector GP68HX 13VH İnceleme Videosu: RTX 4080 Gücüne Sahip En Uygun Fiyatlı Notebook

İster iş ister okul isterseniz de profesyonel çalışmalarınız için bir bilgisayar almak isteyin karşınıza muhakkak bir kaç adet oyun bilgisayarı seçeneği çıkacaktır. Peki bu bilgisayarlardan hangisi sizin işlerinizin altından başarıyla kalkabilir? İşte bu yüzden ShiftDelete.Net ekibinden Tolga Cem Küçükyılmaz sizler için RTX 4080 gücüne sahip en uygun fiyatlı notebook modelini inceledi. İşte MSI Vector GP68HX 13VH inceleme videomuz…

MSI Vector GP68HX 13VH inceleme videosu!

Artık birçoğumuz tüm işlerini bilgisayarlar üzerinden hallediyor. İster okul için ister iş için olsun güçlü bir bilgisayar hepimiz için gerekli. Bu videomuzda ShiftDelete.Net ekibinden Tolga Cem Küçükyılmaz RTX 4080 ekran kartına sahip en uygun fiyatlı notebook modeli olan MSI Vector GP68HX 13VH'ı inceledi. İşte videomuz ve iyi seyirler…

MSI Vector GP68HX 13VH satın almak için: https://bit.ly/3PQgSJR

Öncelikle fiyat baremiyle başlamak gerekiyor. Ülkemizde bilgisayar fiyatları bu denli artarken RTX 4080 gibi son nesil bir Nvidia ekran kartını kullanmakta zorlaşıyor. Fakat MSI Vecto GP68HX 13 VH, uygun fiyat etiketi sayesinde diğer notebook modellerinin arasından kolayca sıyrılıyor.

Notebook 12 GB kapasitede GDDR 6 Nvidia GeForce RTX 4080 ekran kartına sahip. 4080 Nvidia'nın son nesil kartlarından biri olmasıyla birlikte bilgisayar gerçekten grafik anlamında üst düzey bir performansı sizlere sunuyor. Bununla birlikte sahip olduğu 16 GB RAM ve 1 TB NVMe SSD ile üst düzey programları kullanırken akıcı bir performansa sahip olacaksınız.

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16 GB RAM ve 1 TB SSD'nin yanında Intel'in 13. nesil Core i7 işlemcisine sahip olan notebook grafik anlamında sıunduğu performansı işlemcisi ile de destekliyor. 5.0 Ghz, 16 çekirdekli Intel Core i7-13700HX işlemci bu kombinasyondaki bir notebook için üst düzey performans anlamındaki en uygun ürün.

Son olarak 16 inç Full HD çözünürlükte ekrana sahip olan notebook Nvidia'nın DLSS 3 ve yeni tanıtılan DLSS 3.5 teknolojisi ile ister 2K isterseniz de 4K oyun oynama deneyimini sunuyor. Cihazın geri kalan özelliklerine ve derin incelemesinin detaylarına videomuzdan ulaşabilirsiniz.

MSI Vector GP68HX 13VH teknik özellikleri!

ÖzellikDeğer EkranFull HD+Ekran Özelliği16¨Ekran Çözünürlüğü1920 x 1200Genel ÖzelliklerMarkaMSIModel KoduVECTOR GP68HX 13VH-208TRİşlemci ÖzellikleriİşlemciIntel Core i7İşlemci ModeliIntel Core i7-13700HXİşlemci Hızı5.0 GHzÇekirdek SayısıOnaltı Çekirdekli İşlemciRAM ÖzellikleriSistem Belleği16 GBArttırılabilir Bellek64 GB (2 x 32 GB)Ekran Kartı ÖzellikleriEkran KartıNvidia GeForce RTX 4080Ekran Kartı Bellek TipiGDDR6Ekran Kartı Hafızası12 GBDepolama ÖzellikleriSSD ArayüzüNVMe SSDKapasite1 TBSSD1 TBBağlantı ÖzellikleriHDMI1x (8K 60Hz / 4K 120Hz) HDMIUSB Port1x Type-C (USB3.2 Gen2 / DP)Bluetooth ÖzelliğiBT5.3Ethernet (LAN)1x RJ45Kart Okuyucu1x SD Express Card ReaderTeknik ÖzelliklerKablosuz HaberleşmeIntel® Wi-Fi 6E AX211İşletim SistemiWindows 11 HomeOptik SürücüYokAğırlık2.67 Kg

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