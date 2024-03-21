Motorola Edge 50 Pro Özellikleri ve Tanıtım Tarihi Ortaya Çıktı

Telefon işinde eski günlerine dönmek için yoğun mesai harcayan Motorola, yakın zamanda Edge 50 Pro modeli ile kullanıcı karşısına çıkacak. Cihazla ilgili bugüne dek çok fazla sızıntı ortaya çıkmadı, ancak bu durum an itibariyle değişti. Zira Motorola Edge 50 Pro, Geekbench veri tabanında göründü. İşte Motorola Edge 50 Pro özellikleri ve potansiyel tanıtım tarihi!

Motorola Edge 50 Pro Geekbench'te görüntülendi – Motorola Edge 50 Pro özellikleri

Motorola Edge 50 Pro kısa bir süre önce Geekbench veri tabanında ortaya çıktı. Akıllı telefon yapılan tek çekirdekli testlerden 1.097, çok çekirdekli testlerden ise 3 bin 114 puan almayı başardı. Bununla birlikte modelin bazı teknik özellikleri dolaylı yoldan da olsa doğrulanmış oldu.

Akıllı telefonda Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 işlemci kullanılacak. 4 nm mimariyle üretilen yonga seti; 1x 2.63 GHz ARM Cortex-A715, 3x 2.4 GHz ARM Cortex-A715 ve 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Adreno 720 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

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Geekbench veri tabanına baktığımızda akıllı telefonun 12 GB RAM'le geleceğini görüyoruz. Tabii, burada daha farklı opsiyonların olma ihtimalini de akıllardan çıkarmamak önemli. Bunun dışında kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemini çalıştıracak. Son olarak modelin önümüzdeki birkaç ay içinde vitrine çıkması bekleniyor.

Akıllı telefonla ilgili bugüne dek sızdırılan teknik özellikleri şöyle;

ÖzellikDeğer İşlemciSnapdragon 7 Gen 3RAM12GB (farklı konfigürasyonlar da bekleniyor)İşletim SistemiAndroid 14EkranPantone onaylı kavisli AMOLED, 1.5K çözünürlük, 144Hz yenileme hızı, 2,000 nit pik parlaklıkKamera50MP ana sensör ile Pantone onaylı üçlü arka kamera kurulumuRenk SeçenekleriÜç renk seçeneği mevcutGeekbench Tek Çekirdek Puanı1,097Geekbench Çok Çekirdek Puanı3,114

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce akıllı telefon beklentileri karşılayacak mı? Yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!