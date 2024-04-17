Telefon işinde eski günlerine dönmek için yoğun mesai harcayan Motorola, kısa bir süre önce teknik özellikleri ve özellikle fiyatıyla dikkat çeken Edge 50 Fusion modelini vitrine çıkardı. Peki telefon neler sunuyor? İşte Motorola Edge 50 Fusion özellikleri ve fiyatı!

Motorola Edge 50 Fusion özellikleri

Motorola Edge 50 Fusion'un teknik özellikleri satıldığı pazarlara göre değişkenlik gösterecek. Burada Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da satışa çıkacak varyantın Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 işlemciden beslenmesinin yanı sıra FHD+ çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızına sahip 6,7 inçlik P-OLED bir ekranla kullanıcıların karşısına çıkacağı belirtiliyor.

Öte yandan Latin Amerika'da piyasaya sürülen versiyonu ise Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 yongasıyla gelecek. Bunun yanı sıra 120 Hz yenileme hızı ve FHD+ sunan 6,7 inçlik P-OLED bir ekrana sahip olacak. Akıllı telefonun geri kalan teknik özellikleri ise pazar farketmeksizin tamamen aynı olacak.

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ÖzellikMotorola Edge 50 Fusion İşlemciSnapdragon 7s Gen 2 (Avrupa, Orta Doğu, Afrika) / Snapdragon 6 Gen 1 (Latin Amerika)Ekran6,7 inç P-OLED, FHD+ çözünürlük, 144Hz (Avrupa, Orta Doğu, Afrika) / 120Hz (Latin Amerika) yenileme hızıRAM8 GB, 12 GBDepolama128 GB, 256 GB, 512 GB Kamera (Arka)50 MP (Sony LYT-700C, OIS destekli birincil kamera), 13 MP ultra geniş, makro lensKamera (Ön)32 MPBatarya5.000mAh, 68W hızlı şarj desteğiİşletim SistemiAndroid 14 (Hello UX arayüzüyle)Diğer ÖzelliklerAI destekli duvar kağıtları, Lenovo PC'lerle süreklilik için Smart Connect, IP68 su ve toza dayanıklılık, Pantone onaylı ekran ve kameraRenk SeçenekleriSıcak Pembe, Orman Mavisi, Marshmallow Mavisi gibi tonlarFiyat (Avrupa)349 Euro

Motorola Edge 50 Fusion fiyatı

Edge 50 Fusion, 349 euro fiyat etiketiyle Avrupa'da satışta. Cihaz; orman Mavisi, Sıcak Pembe ve Marshmallow Mavisi gibi renk seçenekleriyle satın alınabilir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce akıllı telefon beklentileri karşılayacak mı? Yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!