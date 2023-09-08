Motorola Edge 40 Neo Tanıtım Tarihi Açıklandı

Motorola, teknik özellikleri ve fiyatıyla dikkat çeken Edge 40 Neo modelinin çıkış tarihini duyurdu. Telefon, 14 Eylül'de kullanıcıların beğenisine sunulacak ve kavisli kenarlara sahip 6,55 inçlik bir P-OLED ekrana, yüksek çözünürlüklü kameralara ve hızlı şarj özelliğine sahip olacak.

Telefon işinde eski günlerine dönmek için yoğun mesai harcayan Motorola, kısa bir süre önce teknik özellikleri ve fiyatıyla dikkat çeken Motorola Edge 40 Neo modelinin çıkış tarihini açıkladı. Peki akıllı telefon ne zaman tanıtılacak ve kullanıcılara neler sunacak?

Motorola Edge 40 Neo ne zaman tanıtılacak?

Motorola Edge 40 Neo bir süredir iddialarla ve raporlarla gündemde. Bugüne dek hakkında bir tanıtım tarihi paylaşılmayan akıllı telefon için işler an itibariyle değişti. Zira ABD'li firma kısa süre önce modelin lansman tarihini "Renklerin dünyasına girin" sloganıyla açıkladı.

Motorola'nın yeni telefonu 14 Eylül'de kullanıcıların beğenisine sunulacak. Geçmiş raporlar akıllı telefonun kavisli kenarlara sahip 6,55 inçlik bir P-OLED ekrana sahip olacağını gözler önüne seriyor. Ekranda FHD+ çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızı sunulması beklenirken, kamera tarafında 32 Megapiksel selfie, OIS destekli 50 Megapiksel ana ve 13 Megapiksel ultra geniş açı sensöründen oluşan çift kamera kurulumu bulunacak.

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Akıllı telefonda MediaTek Dimensity 1050 işlemcisinin kullanılması bekleniyor. Öte yandan 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolamanın kullanıcılara sunulacağı söyleniyor. Kutudan çıkar çıkmaz Android 13 tabanlı MyUX arayüzünü çalıştıracak cihazda 68W hızlarında şarj olabilen 5.000 mAh'lik bir pil yer alacak. Son olarak modelin fiyat etiketinin 360 dolar seviyelerinde olacağı ifade ediliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce akıllı telefon beklentileri karşılayacak mı? Yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!