Motorola Edge (2023) Orta Segmentte Yeni Bir Akıllı Telefon Tanıttı

Motorola, uygun fiyatlı Edge (2023) modelini piyasaya sürdü. MediaTek Dimensity 7030 işlemci, 8 GB RAM, 256 GB depolama, 6,6 inç 144Hz POLED ekran, 50 MP OIS'li ana kamera gibi özelliklere sahip olan telefon, 600 Dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

Motorola orta segmente hitap eden yeni akıllı telefonu Motorola Edge (2023)'ü tanıttı. Mayıs ayında Edge+ modeli ile karşımıza çıkan şirket, şimdi daha uygun fiyatlı Edge (2023)'ü piyasaya sürüyor. Gelin Motorola Edge'in özelliklerine ve fiyatına göz atalım.

Edge (2023) 144Hz POLED ekranla geliyor!

Motorola, Mayıs ayında yeni modeli Edge+'ı tanıtmıştı. Şimdi bu modelin yanına Edge (2023) eklendi. Gücünü MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 7030 yonga setinden alan Motorola Edge (2023), bu işlemciyi 8 GB RAM bellek ile destekliyor. Depolama tarafında 256 GB olarak tek seçenek sunan şirket, Android 13 işletim sistemi ile cihazı çalıştırıyor.

Ön tarafında 6,6 inç büyüklüğünde POLED ekran taşıyan Edge (2023), bu ekranda 144Hz yenileme hızı sunuyor. 10 bit renk gamına ve HDR10+ desteğine sahip olan ekran, aynı zamanda 360Hz dokunmatik örnekleme hızına, parmak izi sensörüne ve 1200 nit tepe parlaklık değerine sahip. Yine ön tarafında 32 Megapiksellik bir selfie kamerası taşıyan Edge (2023), arka tarafta 50 Megapiksel OIS'li ana kameraya yer veriyor. Bu kameraya ise 13 Megapiksel ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor.

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Elektriksel anlamda gücünü 4400 mAh'lik pilinden alan Motorola Edge (2023), 68W kablolu, 15W kablosuz hızlı şarj desteği sunuyor. Tüm bunlara ek olarak Dolby Atmos ayarlı stereo hoparlörlere sahip olan Edge (2023), NFC, IP68 ve USB-C gibi daha birçok özelliği bünyesinde barındırıyor.

Motorola Edge (2023)'ün fiyatı!

Gelelim fiyat tarafına. Motorola yeni modeli Edge (2023) için 600 Dolar fiyat belirlemiş. Ancak cihazın şimdilik ABD'de 500 Dolar'a, Kanada'da ise yakında 625 Dolar'a satılacağı bildiriliyor.

Motorola Edge (2023) özellikleri!