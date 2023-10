Mortal Kombat 1'in dehşet dolu Omni-Man fragmanı yayınlandı!

NetherRealm Studios, Mortal Kombat 1'deki Invincible's Omni-Man'in oynanış fragmanını NYCC 2023'te tanıttı ve Kasım 2023'te piyasaya sürüleceğini doğruladı. Omni-Man, ayrı olarak veya MK 1 Premium Edition'da bulunan Kombat Pack 1'inin başında yer alıyor.

Mortal Kombat 1 fragmanı, Omni-Man'in Prime Video dizisinden doğrudan esinlenen hareketlerini sergiliyor

Skybound'un NYCC'deki 20. yıldönümü panelinde, Invincible dizisinin yaratıcısı Robert Kirkman ve Ed Boon, Mortal Kombat 1'deki Omni-Man'in her yönünün dizinin kaynak materyalinden alındığını vurguladı. Omni-Man ayrıca Invincible 2. Sezon fragmanında da görünerek Mark Grayson üzerindeki etkisi konusunda endişelere yol açtı.

Omni-Man'in çıkışı Kameo dövüşçüsü Tremor ile aynı zamana denk geliyor ve Quan Chi, Peacemaker, Ermac, Takeda Takahashi ve Homelander'ı içeren bir dövüşçü paketinin ilk karakteri olacak. Ferra, Johnny Cage, Chameleon ve Mavado gibi ek Kameo dövüşçüleri de ufukta görünüyor.

We noticed some familiar scenes in that Omni-Man #MK1 trailer. pic.twitter.com/LYsL2VDTaq — Skybound Games (@skyboundgames) October 14, 2023

Dilerseniz Omni-Man'in Invincible dizisindeki ikonik anları ile Mortal Kombat 1'e eklenmiş olan versiyonlarının direkt karşılaştırmalarını yukarıdaki X gönderisinden izleyebilirsiniz. Netherrealm'in tek oyunculu hikaye modu gerçekten iyi gözüküyor, ancak yeni Invasions modu biraz eziyetli.

MK 1'in Nintendo Switch versiyonu, sosyal medyada alay konusu oldu

Çevrimiçi mod için oyuna eklenen özellikler de biraz eskimiş hissettiriyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.