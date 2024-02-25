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Mobil Uygulamalarda Tehlikeli Trojan Tespit Edildi

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Mobil sektörün gelişimi ile kullanıcı güvenliğini tehdit eden kötü amaçlı yazılımların sayısında büyük bir artış yaşandı. Google Play Store'daki beş Android uygulamasında Anatsa adlı bir trojan tespit edildi. Uzmanlar bu yazılımların vakit kaybetmeden kaldırılmasını öneriyor.

Mobil sektörün gelişimi ile kullanıcı güvenliğini tehdit eden kötü amaçlı yazılımların sayısında büyük bir artış yaşandı. İnsanların binbir zorluklarla kazandığı paralarına ve kişisel bilgilerine göz diken bilgisayar korsanları, pes dedirten yeni yöntemlerle karşımıza çıkmaya devam ediyor.

Bünyesinde kötü amaçlı yazılım (trojan) barındıran mobil uygulamalara günden güne yenileri ekleniyor. Google Play Store'daki beş Android uygulamasında Anatsa adlı bir trojan tespit edildi. Uzmanlar bu yazılımların vakit kaybetmeden kaldırılmasını öneriyor.

Android kullanıcılarına Anatsa trojanı uyarısı

2024 yılı itibariyle tüm önemli verilerimizi akıllı telefonlarımızda taşıyoruz ve bu nedenle indirdiğimiz her uygulamaya dikkat etmemiz gerekiyor. Maalesef, bazı durumlarda bünyesinde trojan barındıran yazılımlar Google Play Store ve App Store denetimlerinden geçerek kullanıcı güvenliğini tehdit edebiliyor.

Thread Fabric'in son raporu, beş Android uygulamasında Anatsa adlı bankacılık trojanının tespit edildiğini gözler önüne seriyor. Bu uygulamalar an itibariyle Play Store'dan kaldırılsa da daha önce yüklendiği akıllı telefonlar ve tabletler için halen tehlike oluşturmaya devam ediyor.

Gelen mesajlara dikkat! Android cihazınız hacklenebilir

İşte bünyesinde Anatsa bankacılık trojanı tespit edilen beş Android uygulaması:

Phone Cleaner – File Explorer

PDF Viewer – File Explorer

PDF Reader – Viewer & Editor

Phone Cleaner: File Explorer

PDF Reader: File Manager

Bu yazılımlarla ilgili asıl sorunun yüklendikten sonra bir bilgisayar korsanının haberiniz olmadan cihazınızın kontrolünü ele geçirebilme yeteneği diyebiliriz. Saldırgan kişisel verilerinize erişmenin yanı sıra bankacılık uygulamalarınızdan da ödeme yaparak sizi zarara uğratabilir. Kısacası, Anatsa truva atına sahip yazılımlar banka hesabınızı boşaltabiliyor. Son olarak bu uygulamaların Google Play Store'dan kaldırılmadan 150 ila 200 bin kez indirildiğini belirtelim.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu gibi kötü amaçlı yazılımların önüne nasıl geçilebilir? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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