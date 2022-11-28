MIUI 14 çıkış tarihi açıklandı! Güncellemeyi alacak tüm cihazlar
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Xiaomi tarafından bugün yapılan resmi açıklamayla birlikte MIUI 14 çıkış tarihi belli oldu. İşte güncellemeyi alacak tüm modeller
Bugün Android dünyasının merakla beklediği Xiaomi 13 serisinin lansman tarihi açıklandı. Dolayısıyla Android 12 işletim sistemi ile çalışan MIUI 14 arayüzünün çıkış tarihi de belli oldu. Biz de bu MIUI 14 güncellemesini alacağı kesinleşen tüm Xiaomi, Redmi ve POCO modellerini paylaşıyoruz.
MIUI 14 çıkış tarihi belli oldu: 1 Aralık Perşembe!
Xiaomi tarafından paylaşılan lansman tanıtım posterlerine göre yeni Xiaomi 13 ve MIUI 14 çıkış tarihi 1 Aralık Perşembe. Yani 3 gün sonra gerçekleşecek. Etkinlikte her ne kadar yeni akıllı telefon serisi ve Xiaomi Watch S2 ile Buds 4 kablosuz kulaklık gibi ürünler tanıtılacak olsa da herkesin gözü aktif kullanıcı sayısı 500 milyona ulaşan MIUI işletim sisteminde.
Peki bu yeni işletim sistemini kimler kullanabilecek? Öncelikle Xiaomi'nin bu güncellemeyi yalnızca Android 12 destekleyen cihazlara vereceğini belirtelim. Ayrıca listede yalnızca MIUI 14 alacağı kesinleşen Xiaomi, Redmi ve POCO modellerini paylaşıyoruz. Dolayısıyla ilerleyen dönemde farklı modellerin eklenebileceğini hatırlatalım.
Xiaomi telefonlardaki bilmediğiniz özellikler
MIUI 14 alacak ilk modeller
Xiaomi 13 Pro: V14.0.4.0.TMBCNXM
Xiaomi 13: V14.0.4.0.TMCCNXM
Xiaomi 12S Ultra: V14.0.0.18.TLACNXM
Xiaomi 12S Pro: V14.0.0.19.TLECNXM
Xiaomi 12S: V14.0.0.21.TLTCNXM
Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition: V14.0.0.6.TLGCNXM
Xiaomi 12 Pro: V14.0.0.3.TLBCNXM
Xiaomi 12: V14.0.0.3.TLCCNXM
Xiaomi 12X: V14.0.0.7.TLDCNXM
Redmi K60 Pro: V14.0.0.4.TMKCNXM
Redmi K60: V14.0.0.11.TMNCNXM
Redmi K50 Gaming: V14.0.0.7.TLJCNXM
Redmi K50 Ultra: V14.0.0.17.TLFCNXM
Redmi K50 Pro: V14.0.0.10.TLKCNXM
Redmi K50: V14.0.0.8.TLNCNXM
Mi 11 Ultra: V14.0.0.3.TKACNXM
Mi 11: V14.0.0.10.TKBCNXM
Xiaomi CIVI 2: V14.0.0.7.TLLCNXM
Xiaomi CIVI 1S: V14.0.0.3.TLPCNXM
Mi 11 LE: V14.0.0.6.TKOCNXM
Redmi Note 12SE: V14.0.0.10.SMSCNXM
Redmi K40: V14.0.0.7.TKHCNXM
Redmi K40 Gaming: V14.0.0.2.TKJCNXM
Redmi K40 Pro / Pro+: V14.0.0.9.TKKCNXM
Xiaomi MIX 4: V14.0.0.3.TKMCNXM
Redmi Note 10 Pro 5G: V14.0.0.4.TKPCNXM
Redmi Note 11 Pro / Pro+: V14.0.0.3.TKTCNXM
MIUI 14 güncellemesi alacağı kesinleşen tüm Xiaomi modelleri için 2. sayfaya geçiniz.