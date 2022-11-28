MIUI 14 çıkış tarihi açıklandı! Güncellemeyi alacak tüm cihazlar

Xiaomi tarafından bugün yapılan resmi açıklamayla birlikte MIUI 14 çıkış tarihi belli oldu. İşte güncellemeyi alacak tüm modeller

Bugün Android dünyasının merakla beklediği Xiaomi 13 serisinin lansman tarihi açıklandı. Dolayısıyla Android 12 işletim sistemi ile çalışan MIUI 14 arayüzünün çıkış tarihi de belli oldu. Biz de bu MIUI 14 güncellemesini alacağı kesinleşen tüm Xiaomi, Redmi ve POCO modellerini paylaşıyoruz.

MIUI 14 çıkış tarihi belli oldu: 1 Aralık Perşembe!

Xiaomi tarafından paylaşılan lansman tanıtım posterlerine göre yeni Xiaomi 13 ve MIUI 14 çıkış tarihi 1 Aralık Perşembe. Yani 3 gün sonra gerçekleşecek. Etkinlikte her ne kadar yeni akıllı telefon serisi ve Xiaomi Watch S2 ile Buds 4 kablosuz kulaklık gibi ürünler tanıtılacak olsa da herkesin gözü aktif kullanıcı sayısı 500 milyona ulaşan MIUI işletim sisteminde.

Peki bu yeni işletim sistemini kimler kullanabilecek? Öncelikle Xiaomi'nin bu güncellemeyi yalnızca Android 12 destekleyen cihazlara vereceğini belirtelim. Ayrıca listede yalnızca MIUI 14 alacağı kesinleşen Xiaomi, Redmi ve POCO modellerini paylaşıyoruz. Dolayısıyla ilerleyen dönemde farklı modellerin eklenebileceğini hatırlatalım.

Xiaomi telefonlardaki bilmediğiniz özellikler

MIUI 14 alacak ilk modeller

Xiaomi 13 Pro: V14.0.4.0.TMBCNXM

Xiaomi 13: V14.0.4.0.TMCCNXM

Xiaomi 12S Ultra: V14.0.0.18.TLACNXM

Xiaomi 12S Pro: V14.0.0.19.TLECNXM

Xiaomi 12S: V14.0.0.21.TLTCNXM

Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition: V14.0.0.6.TLGCNXM

Xiaomi 12 Pro: V14.0.0.3.TLBCNXM

Xiaomi 12: V14.0.0.3.TLCCNXM

Xiaomi 12X: V14.0.0.7.TLDCNXM

Redmi K60 Pro: V14.0.0.4.TMKCNXM

Redmi K60: V14.0.0.11.TMNCNXM

Redmi K50 Gaming: V14.0.0.7.TLJCNXM

Redmi K50 Ultra: V14.0.0.17.TLFCNXM

Redmi K50 Pro: V14.0.0.10.TLKCNXM

Redmi K50: V14.0.0.8.TLNCNXM

Mi 11 Ultra: V14.0.0.3.TKACNXM

Mi 11: V14.0.0.10.TKBCNXM

Xiaomi CIVI 2: V14.0.0.7.TLLCNXM

Xiaomi CIVI 1S: V14.0.0.3.TLPCNXM

Mi 11 LE: V14.0.0.6.TKOCNXM

Redmi Note 12SE: V14.0.0.10.SMSCNXM

Redmi K40: V14.0.0.7.TKHCNXM

Redmi K40 Gaming: V14.0.0.2.TKJCNXM

Redmi K40 Pro / Pro+: V14.0.0.9.TKKCNXM

Xiaomi MIX 4: V14.0.0.3.TKMCNXM

Redmi Note 10 Pro 5G: V14.0.0.4.TKPCNXM

Redmi Note 11 Pro / Pro+: V14.0.0.3.TKTCNXM

MIUI 14 güncellemesi alacağı kesinleşen tüm Xiaomi modelleri için 2. sayfaya geçiniz.