Aman dikkat! 3 ay sonra milyonlarca telefon kullanıma kapatılacak

2024 yılında başlatılan uygulama ile bir yıl boyunca hiç sinyal alınmayan akıllı telefonların IMEI numaraları Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından askıya alınıyor. Geçtiğimiz yıl milyonlarca cihazın IMEI'si kapatıldı, bu yıl da aynı sürecin tekrarlanacağı belirtildi.

ÇEKMECEDEKİ TELEFONLAR RİSK ALTINDA

Teknolojinin hızlı gelişimiyle birlikte akıllı telefonların ömrü kısalıyor. Kullanıcılar sık sık yeni modele geçtikçe, eski telefonlar çekmecelerde, raflarda veya çatı aralarında unutuluyor. Ancak bir yıl boyunca hiç sinyal vermeyen bu cihazlar, kayıtlı IMEI numaralarını kaybederek kullanılamaz hale gelecek.

MAĞDURİYET YAŞAMAK İSTEMEYENLERE UYARI

Uzmanlar, kullanıcıların mağdur olmaması için telefonlarını en az bir kez açıp kapatmalarının yeterli olduğunu vurguluyor. Böylece cihaz sinyal göndererek IMEI'sini koruyor.

YENİDEN KULLANMAK İÇİN E-DEVLET ŞART

IMEI'si askıya alınan telefonların tekrar kullanılabilmesi için e-Devlet üzerinden başvuru yapılması gerekiyor. Başvuru sırasında cihazın son kullanıcıya ait olduğunu kanıtlayan bilgiler doğrulanıyor. Onaylanan başvurular sonucunda IMEI yeniden tanımlanıyor ve telefon aktif hale geliyor.